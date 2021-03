Nitras zapewnia: Nie jesteśmy frajerami

Do nietypowej wymiany zdań doszło podczas dzisiejszej audycji Radia Plus. Gościem radiostacji był Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Polityka zapytano, czy opozycja może zablokować unijny Fundusz Odbudowy.

– Nie jesteśmy ludźmi, którzy przywykli żeby działać z pistoletem przy skroni. Nie będzie tak, że Morawiecki przyniesie do Sejmu jakikolwiek dokument i my będziemy musieli go poprzeć. Zwracamy po prostu uwagę na to co jest interesem narodowym, co jest dobre dla UE – mówi poseł.

"Nie jesteśmy frajerami"

Dopytywany przez dziennikarza o blokowanie Funduszu Nitras stwierdził, że Platforma Obywatelska nie musi nikogo przekonywać, że jest proeuropejską partią. Jego zdaniem to PiS musi udowodnić, że jest proeruopejski.

– Nie jesteśmy frajerami, którzy kosztem interesu narodowego będą patrzyli jak kradną pieniądze publiczne. Nie dopuścimy do sytuacji żeby ci, którzy są przeciwnikami Funduszu Odbudowy potem byli jego beneficjentami – podkreślał gość Radia Plus.

"Chcemy mieć wpływ"

Nitras zapewniał, że Platforma Obywatelska jest "bardzo merytoryczną opozycją" i chce, aby pieniądze europejskie wydawać po uprzedniej dyskusji i pod kontrolą społeczeństwa.

– Za tą umową międzynarodową idzie konkretna treść. I warunkiem czy kolejnym punktem po przyjęciu Europejskiego Programu Odbudowy, jest Krajowy Plan Odbudowy po COVID i te dokumenty są ze sobą powiązane. My chcemy mieć wpływ na to, jak ten dokument będzie wyglądał– podkreślił polityk PO.

Poseł dodał, że jego partia w ostatnim czasie zamknęła dwa duże projekty, które w najbliższych dniach zostaną zaprezentowane. – Czekamy tylko aż Morawiecki przedstawi Krajowy Plan Odbudowy po to, żeby go przedstawić – dodał.

Czytaj też:

Müller: Opozycja de facto proponuje PolexitCzytaj też:

"Gadanie dla gadania". Terlecki odpowiada opozycji