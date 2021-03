Müller: Jeszcze dziś możliwe większe obostrzenia na Mazowszu

– Te decyzje będą dzisiaj podejmowane. Nie wykluczam takiego scenariusza, ponieważ oczywiście, jeżeli ta dynamika zachorowań jest taka duża i jeżeli nastąpiłoby dzisiaj przyspieszenie, to być może takie decyzje będą konieczne do podjęcia. W związku z tym tak jak mówię, dzisiaj na ten temat dyskutujemy. Najprawdopodobniej te decyzje dzisiaj zapadną i zostaną ogłoszone dzisiaj albo jutro – poinformował w Radiu Plus rzecznik rządu.

Ograniczenia w handlu przed świętami?

Rzecznik rządu pytany w Radiu Plus, czy przed świętami wielkanocnymi pojawią się ograniczenia w handlu na ogólnopolskim poziomie, stwierdził, że "jeśli sytuacja w kraju pogorszyłaby się na tyle, że trzeba będzie podejmować decyzje, co do obostrzeń w kolejnych województwach, to na terenie tych województw ograniczenia w handlu, takie jak teraz widzimy na Warmii i Mazurach, czy od soboty na Pomorzu".

– Natomiast dynamika zachorowań jest bardzo zróżnicowana w związku z tym na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał handel tuż przed świętami. Natomiast nie spodziewam się większych ograniczeń w handlu niż tych, które są w tej chwili na Warmii i Mazurach czy Pomorzu – dodawał.

Podatek od smartfonów? Müller: W rządzie jest zielone światło

Rzecznik rządu Piotr Muller był także pytany o plany zmian w opłacie reprograficznej, czyli tzw. podatek od smartfonów.

– Jest zielone światło aby procedować ten temat, faktycznie ta dyskusja toczy się teraz w rządzie. Ministerstwo kultury podnosi argumenty dotyczące uczciwości wobec twórców, wobec osób, których treści są prezentowane później na tych urządzeniach. Nie wykluczam, że taka propozycja będzie przedmiotem obrad rządu i że wejdzie na agendę sejmową – mówił. – Na ten moment nie ma żadnych decyzji co do wysokości tej opłaty – dodawał.

