"J***ć biedę". Spot na oficjalnym profilu miasta Łodzi wywołał konsternację

W ostatnim czasie władze Łodzi wprowadziły Kartę Łodzianina. Ta inicjatywa ma zachęcać osoby mieszkające w Łodzi do płacenia podatków w mieście. Osoby, które złożą wniosek o wydanie Karty, będą mogły po jej otrzymaniu skorzystać z systemu zniżek w wybranych lokalach i dla określonych rodzajów usług. Jak informuje Urząd Miasta w tej chwili posiadacze Karty mogą skorzystać z ponad 100 rabatów i bonusów, a zniżki w niektórych firmach wynoszą nawet 20 proc.

Szokujące wideo na profilu Łodzi

Władze miasta mocno zaangażowały się w promocję Karty Łodzianina i zachęcają mieszkańców do jej wyrobienia. W tym celu powstał m.in. film ze znanym komikiem i stand-uperem Rafałem Paczesiem. Film wywołał jednak konsternację, ponieważ użyto w nim popularnego wulgarnego wyrażenia. Wulgaryzm, w zamyśle autorów filmu, ma pokazywać korzyści z posiadania Karty.

W filmie zaaranżowano scenę, w której komik kupuje bilet. Na pytanie o jego rodzaj odpowiada: "normalny, ale z rabatem" i wyciąga Kartę Łodzianina. Po otrzymaniu biletu stand-uper stwierdza: "No, co? J***ć biedę!". W ten sposób Urząd Miasta Łodzi próbuje przemówić do mieszkańców i sprawić, by złożyli wniosek o wydanie Karty.

Oburzenie po filmie z komikiem

Materiał wideo zamieszczony na oficjalnym profilu miasta wywoła oburzenie i niesmak wielu łodzian oraz internautów, którzy widzieli spot.

"Jebać biedę" na oficjalnym profilu UM. Szok. Już wiem, czemu @HannaZdanowska nic nie zrobiła z bluzgającą jak szewc urzędniczką" – napisała na Twitterze Monika Borkowska, dziennikarka TVP Łódź.

"To smutne, że @HannaZdanowska zgadza się na promocje patologii i utrwala negatywne stereotypy o Łodzi i jej mieszkańcach" – napisał z kolei Sebastian Bulak, radny miasta Łodzi.

"Oficjalny profil mojego miasta Pani Prezydent Zdanowska j jej złotouści pracownicy z PR pogardliwie o biednych. W mieście gdzie bieda dotknęła lub nadal dotyka ok 1/3 mieszkańców. Dzięki tej pogardzie PO jest tam, gdzie jest jest" – wskazuje Bartłomiej Dyba-Bojarski, również radny miasta.

"- Hasło miało na celu zaproszenie do wyrobienia karty łodzianina jak największej liczby mieszkańców - stwierdził wiceprezydent Łodzi. A hasło to... "jebać biedę". Jak już się wypuściło taką kampanię, to należy powiedzieć, że jest się idiotą i przeprasza. Lepszego wyjścia nie ma" – pisze Patryk Słowik, dziennikarz "DGP".

