Resort zdrowia: To nie jest sposób na walkę z koronawirusem

Przypomniał, że w Polsce testowano pewne grupy (np. górników), ale tam, gdzie występowało ognisko zakażenia. Zauważył, że nie ma sensu testowanie na szeroką skalę. Powołał się na przykład Słowacji, w której akcja testowania populacyjnego wpłynęła na to, że uspokoiła społeczeństwo i trzecia fala "wybuchła na niespotykanym w Europie poziomie".

– Koronawirus ma to do siebie, że rozwija się w ściśle określonym czasie. My, testując pewne grupy zawodowe, nie musimy trafić w ten czas. Bardzo szerokie testowanie to nie jest sposób na walkę z koronawirusem, choć takie głosy się pojawiają – wytłumaczył.

Zwrócił też uwagę na inny problem związany z badaniami diagnostycznymi pod kątem wykrywania wirusa SARS-CoV-2 – niechęć do ich wykonywania.

"Nie wszyscy chcą się testować"

– To nie jest tak, że mamy problem z dostępnością testów. Nie wszyscy chcą się testować, to jest większym problemem obecnie niż to, czy my mamy możliwości testowania, bo je mamy znaczące – podkreślił.

Od początku epidemii przebadano w Polsce 10,2 mln osób, a koronawirusa wykryto u blisko 1,9 mln. Ostatniej doby wykonano blisko 66 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, wykryto 18,8 tys. nowych zakażeń.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 18 775 nowych przypadkach koronawirusa i 351 kolejnych zgonach z powodu COVID-19. W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarło 75 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób" (łącznie 351 zgonów w ciągu ostatniej doby).

Najgorsza sytuacja wciąż utrzymuje się w województwie mazowieckim. Z tego powodu od poniedziałku na Mazowszu ponownie zostaną wprowadzone ściślejsze obostrzenia sanitarne.

Czytaj też:

Rzecznik MZ: Szczepienia preparatem AstryZeneki są bezpieczneCzytaj też:

MZ ostrzega: Mutacja brytyjska na pewno będzie się rozszerzaćCzytaj też:

Andrusiewicz: Podjęliśmy trudną decyzję, bo nie było innego wyboru