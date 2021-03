Lockdown w kolejnych województwach. Niedzielski: Materializuje się czarny scenariusz

– Zachorowania na COVID-19 mają dynamikę przyrostu powyżej 30 proc. tygodniowo. Mamy trwały trend zachorowań. Średnia dzienna z 7 dni przekroczyła 14 tysięcy. Tydzień temu było to 11 tysięcy – mówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. – Materializuje się czarny scenariusz jeśli chodzi o przyrost pandemii – dodawał.

Jak zaznaczył minister, w tym tygodniu do lekarzy POZ zgłosiło się ponad 150 tys. pacjentów, którzy mieli objawy bądź diagnozowali u siebie ryzyko zachorowania (na COVID). – To wzrost o 1/3 w stosunku do tego co obserwowaliśmy tydzień temu – stwierdził.

Mazowieckie i lubuskie z większymi obostrzeniami

Jak mówił Adam Niedzielski, nadal najtrudniejsza sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim. Kolejne w tym zestawieniu województwa to województwo mazowieckie i lubuskie.

– Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu analogicznych rozwiązań jak w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim w województwie mazowieckim i lubuskim. Te regulacje będą obowiązywać do 28 marca, od poniedziałku – poinformował.

Dodał również, że jutro pojawi się rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które ureguluje hybrydowe nauczanie w klasach I-III w województwach mazowieckim i pomorskim.

Zamknięte galerie, baseny, muzea

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, w województwie mazowieckim i lubuskim od poniedziałku zostaną zamknięte galerie handlowe, baseny, muzea, kina, galerie sztuki. Nauka w klasach I-III będzie prowadzona w trybie hybrydowym.

– Do województwa mazowieckiego i lubuskiego zostanie skierowanych 25 mln maseczek – poinformował minister Niedzielski.

Minister Niedzielski zaapelował o stosowanie reguły „zostań w domu” i wietrzenia pomieszczeń.

