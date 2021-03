O. Rydzyk: Człowiek mediów musi szczególnie zwrócić uwagę na prawdę

Sympozjum w toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zorganizowano z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

"Media mają być środkami społecznego komunikowania"

Dyrektor i założyciel Radia Maryja podkreślił, że media są środkami masowego komunikowania. Jak mówił, to komuniści mówili, że są środkami masowego przekazu, ponieważ ktoś u góry wskazywał na jakiś przekaz i wszyscy przyjmowali to jedno, czyli masowo. Za jednym pociągnięciem ogarniali świat przez media i manipulowali.

Redemptorysta podkreślił, że Ojciec Święty Jan Paweł II dziennikarstwo porównywał do kapłaństwa: – Mówił, że jest ono odpowiedzią na prawdziwe powołanie. Powołanie do komunikowania, po to, by dojść do jedności w prawdzie i miłości, czyli jednoczyć rodzinę ludzką dla jej dobra.

– Media działają zależnie od tego, jacy są dziennikarze, ale i jacy są właściciele, jakie dyspozycję wydają. Widzimy, co się obecnie dzieje. To coś strasznego, że w tej chwili można np. podłożyć komuś głos i tak zmanipulować, że ten człowiek rzeczywiście coś powiedział, a to wszystko może być obróbką techniczną – podkreślił o. Rydzyk.

Prawda bez miłości

– Dziennikarz, człowiek mediów, musi zwłaszcza zwrócić uwagę na prawdę. Zwrócić uwagę na prawdę w miłości, żeby nie zniszczyć człowieka, bo prawdą też można zniszczyć. Prawda bez miłości może być terrorem. Miłość bez prawdy to jest naiwność, to może być sentymentalizm. Człowiek mediów, ale i odbiorca mediów, muszą być wychowani do prawdy w miłości, do miłości w prawdzie – mówił założyciel Radia Maryja.