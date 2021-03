Liczba zachorowań wzrosła o 75 proc. Reaguje Niedzielski

"Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie" – napisał Niedzielski w poniedziałek na swoim profilu na Twitterze. Do wpisu dołączył wykres ilustrujący liczbę zakażeń w ostatnich dniach i ich dynamikę.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

Rano MZ przekazało w raporcie, że minionej doby badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 10 896 osób, a 28 chorych zmarło. Tydzień temu (8 marca) resort informował o 6 170 nowych przypadkach i 32 zgonach, a dwa tygodnie temu (1 marca) o 4 786 zakażeniach i 24 zgonach.

Nowe przypadki SARS-CoV-2 wykryte w poniedziałek dotyczą województw: mazowieckiego (2 311), śląskiego (1 247), pomorskiego (1 100), dolnośląskiego (939), wielkopolskiego (871), małopolskiego (699), kujawsko-pomorskiego (596), podkarpackiego (567), łódzkiego (460), lubuskiego (396), zachodniopomorskiego (344), warmińsko-mazurskiego (271), świętokrzyskiego (266), opolskiego (265), podlaskiego (192), lubelskiego (139).

Jak wygląda sytuacja w szpitalach?

Według danych MZ, łączna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w poniedziałek do 1 917 527. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 47 206 osób. Wyzdrowiało 1 574 455 pacjentów.

Resort poinformował, że obecnie w szpitalach przebywa 20 249 chorych na COVID-19, z czego 2 084 to osoby podłączone do respiratorów. MZ przekazało również, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 28 473 łóżka i 2882 respiratory.

