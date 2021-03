Radziwiłł: Wydaje się, że jesteśmy krok albo dwa przed pandemią

Na Mazowszu trwają prace nad poszerzeniem bazy łóżek o ok. 660 miejsc.

"Obecnie trwają prace nad poszerzeniem bazy łóżkowej w kilkunastu podmiotach leczniczych na II poziomie zabezpieczenia o kolejne ok. 660 miejsc. Wówczas (...) województwo mazowieckie będzie dysponowało dodatkowymi ok. 1 700 łóżkami dla pacjentów z Covid-19. Pacjenci są też hospitalizowani w szpitalach tymczasowych, w których baza łóżkowa również jest systematycznie powiększana. Pierwszych pacjentów przyjęto już do nowo uruchomionego szpitala tymczasowego na Okęciu przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Poszerzono też bazę łóżkową w Szpitalu Południowym w Warszawie, dzięki m.in. decyzjom o skierowaniu personelu medycznego, wydawanym przez wojewodę" - poinformował we wtorek PAP Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pytany jak wygląda sytuacja z łóżkami covidowymi w województwie.

Około 660 nowych łóżek covidowych znajdzie się m.in. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (dodatkowe 50 łóżek, łącznie 81 łóżek, w tym 2 miejsca respiratorowe), SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą (71 łóżek, w tym 1 miejsce respiratorowe), SPZOZ w Kozienicach (dodatkowe 20 łóżek, łącznie 100 łóżek, w tym 7 miejsc respiratorowych), a także w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim (dodatkowe 30 łóżek, łącznie 56 łóżek, w tym 4 miejsca respiratorowe).

MUW podkreśla, że wszystkie szpitale zobowiązane są do codziennego raportowania bieżącej zajętości łóżek. "Rzetelność tych raportów ma ogromne znaczenie z uwagi na to, że na bazie tych informacji wojewoda podejmuje kolejne decyzje o poszerzaniu bazy łóżkowej. (...) Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w województwie mazowieckim na wszystkich poziomach zabezpieczenia (I poziom – dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, II poziom – dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, III poziom – szpital MSWiA w Warszawie) obecnie przygotowanych jest 4 168 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 435 miejsc respiratorowych, z czego zajęte są 3 252 łóżka, w tym 345 łóżek respiratorowych" - wskazał MUW.

Na II poziomie zabezpieczenia na Mazowszu przygotowanych jest obecnie 2 721 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 290 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 2 316 łóżek, w tym 254 miejsc respiratorowych. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia w stolicy jest 1 851 miejsc, z czego zajętych jest 1 467. Na II poziomie zabezpieczenia w Warszawie jest obecnie 881 łóżek, z czego zajętych - 721.

"Trzeba być gotowym na każdy scenariusz"

Na antenie TV Republika, wojewoda Konstanty Radziwiłł powiedział, że "musimy być przygotowani na każdy scenariusz pandemii, ale po II fali wydaje mi się - dodał - że wiemy, jak to robić i jesteśmy krok albo dwa przed pandemią".

"W tej chwili jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co szczyt zachorowań wymagających hospitalizacji w połowie listopada w zeszłym roku" - zaznaczył i podkreślił, że obecnie nie możemy ocenić, czy jesteśmy w szczycie zachorowań, czy jest on dopiero przed nami.

Dodatkowo MUW przypomniał, iż decyzją wojewody urząd wspiera rekrutację kadry medycznej do szpitali tymczasowych, za pomocą strony www.szpitaltymczasowy.waw.pl, na której znajduje się formularz aplikacyjny oraz numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji. "Do MUW, za pośrednictwem tej strony, wpłynęło już 800 zgłoszeń. Ponadto, wojewoda zwrócił się z prośbą do prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wsparcie w pozyskiwaniu personelu do szpitali tymczasowych. Prezes przychylił się do prośby i opublikowano na stronie izby lekarskiej informacje o rekrutacji pod adresem: https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/szpitale-tymczasowe-rekrutacja-personelu-medycznego" - poinformował MUW.

Jak dodano, dotychczas urząd przekazał 235 kandydatur do spółki Solec dotyczących pracy w szpitalu tymczasowym w Warszawie w obiekcie Szpitala Południowego. Łącznie do szpitali tymczasowych przekazano ponad 800 zgłoszeń do pracy. W ostatnich dniach także, czyli od 8 marca wojewoda skierował mocą decyzji 43 lekarzy oraz 16 pielęgniarek do pracy w szpitalu tymczasowym w Szpitalu Południowym.