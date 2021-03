Ogólnopolski lockdown? Kosiniak-Kamysz: Mówi się, że od soboty lub poniedziałku

Lider PSL był w Polsat News pytany, czy czeka nas ogólnopolski lockdown. – Mówi się, że stanie się to od soboty lub poniedziałku – stwierdził. – Padały takie sugestie. To trochę zbiega się z planami rządzących ws. konwencji o Nowym Ładzie. Za bardzo się do niej przygotowali, aby przed nią wprowadzić obostrzenia. To moja ocena i pogłoski z kuluarów – dodawał.

Jak dodawał, zastanawiać powinno, "czy nas na to stać" i czy rząd nie powinien wprowadzać restrykcji na poziomie powiatowym.

Szczepienia AstraZeneką? Kosiniak-Kamysz: Nie wycofałbym jej z obrotu

Kosiniak-Kamysz był również pytany, czy, jako lekarz, zaszczepiłby swoich pacjentów preparatem AstraZeneca, po doniesieniach, że wiele państw zdecydowało o wstrzymaniu tych szczepień ze względu na ryzyko zatorów krwi. Jak ocenił, dopóki Europejska Agencja Leków (EMA) nie wycofa rekomendacji dla tej szczepionki, nie powinno się rozważać wycofania jej z obrotu.

– Pytanie, czy jest bezpośredni związek. W Polsce nie było sytuacji, która zmusiłaby rząd do radykalnej decyzji o wstrzymaniu szczepień – odpowiedział lider ludowców.

"Potrzebna szybka weryfikacja innych szczepionek"

Jak podkreślił, Narodowy Program Szczepień powinien być kontynuowany. – Wartość dopuszczonej szczepionki jest dużo większa niż brak zaszczepienia. Covid-19 dotyka coraz młodszych osób, które dotychczas nie miały ciężkiego przebiegu choroby – ocenił.

Zaznaczał również, że potrzebna jest "szybka weryfikacja innych szczepionek, chociażby chińskiej i rosyjskiej". – Oczekujemy jasnej rekomendacji EMA, pozytywnej lub negatywnej. Musimy pozyskiwać szczepionki z innych źródeł – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

