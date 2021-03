Kandydat PiS na RPO dziękuje Konfederacji

Poseł Konfederacji Robert Winnicki w środowej audycji Radia WNET odniósł się do kolejnego głosowania ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Polityk stwierdził, że jego partia nie wyklucza poparcia kandydata PiS.

– Myślę, że Bartłomiej Wróblewski jest najsensowniejszym kandydatem ze strony rządu, który się do tej pory pojawił. Nasz kandydat niestety nie uzyskał większości, profesor Gwiazdowski. Na dzień dzisiejszy skłaniam się ku temu i szereg kolegów też moich z Konfederacji skłaniamy się ku temu, aby tę kandydaturę poprzeć. Prawdopodobnie niektórzy tam się wstrzymają od głosu, niektórzy być może zagłosują inaczej – tłumaczył prezes Ruchu Narodowego.

Sam kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich postanowił podziękować politykom Konfederacji za pozytywne nastawienie do jego kandydatury.

"Dziękuję za konserwatywne i wolnościowe głosy z Konfederacji wspierające moją kandydaturę na RPO" – napisał na Twitterze Bartłomiej Wróblewski. Jak dodał, Rodzina, własność, swoboda działalności gospodarczej, wolność słowa i wolność w Internecie będą zawsze w centrum jego służby publicznej.

Kolejna próba wyboru RPO

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Przypomnijmy, że dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

