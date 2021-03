PO przeciw uhonorowaniu Jolanty Brzeskiej. Mocny komentarz Kalety

Z porządku obrad czwartkowej sesji rady miasta zdjęto projekt uchwały ws. nadania Jolancie Brzeskiej honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy. Wniosek w tej sprawie zgłosił przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Szostakowski.

– Uważam, że Jolanta Brzeska zasługuje na upamiętnienie, szacunek, być może na ulicę bądź inne formy upamiętnienia, natomiast to co było wczoraj, to próba robienia polityki na tej sprawie – ocenił Tomasz Siemoniak w Polsat News.

– W przypadku zmarłych osób jestem przeciwny wykorzystywaniu ich w polityce bieżącej, bo takie sprawy powinny być załatwiane w spokoju i zgodzie – dodał.

"PO odmawia odpowiedzialności"

Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. – Śp. Jolanta Brzeska powinna uzyskać pośmiertnie tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy. Dlaczego? Ponieważ jest symbolem oporu mieszkańców Warszawy przeciw niesprawiedliwości. Przeciw zamkniętym drzwiom urzędników, którzy byli bierni i obojętni na cierpienie mieszkańców Warszawy – mówił Sebastian Kaleta.

Polityk jednocześnie uderzył w Platformę Obywatelską, która nieprzerwanie rządzi miastem od kilkunastu lat. –Dzisiaj Platforma Obywatelska, która odmawia uhonorowania Jolanty Brzeskiej, ale tym samym uhonorowania tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy przeszli podobne piekło reprywatyzacji jak ona, odmawia uznania ich cierpienia, odmawia odpowiedzialności Warszawy za to, że takie tragedie miały miejsce w naszym mieście– podkreślił wiceminister.

Czytaj też:

Ziemkiewicz: Mafia musi dostawać jasny przekaz – jesteśmy z wamiCzytaj też:

Warszawa: Radni KO nie chcą uhonorowania Jolanty Brzeskiej