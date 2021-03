"Brak człowieczeństwa". Burza wokół słów Kołakowskiej

Piosenkarz Andrzej Piaseczny trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. W opublikowanym wideo ostrzega przed lekceważeniem niebezpieczeństwa. Nagranie pojawiło się na instagramowym profilu muzyka. Andrzej Piaseczny przyznał w nim, że spodziewał się lekkiego przebiegu choroby. Stan jego zdrowia pogorszył się jednak na tyle, że piosenkarz musiał poddać się hospitalizacji.

Znana z koronasceptycznych poglądów Viola Kołakowska stwierdziła, że Andrzej Piaseczny udaje, że jest chory na COVID-19. "Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się posuną? Co za to dostałeś?" – pisze na swoim profilu w mediach społecznościowych Kołakowska.

"Brak logiki"

O komentarz do całej sprawy poproszona została pogodynka TVN Dorota Gardias, która sama jakiś czas temu przeszła COVID-19. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że to naprawdę poważna choroba, a jej skutki odczuwa do dziś.

"Słowa Violi Kołakowskiej są dla mnie wstrząsające i skandaliczne. Jak można atakować człowieka, który oddycha z trudem i jest w szpitalu. W głowie mi się to nie mieści, brakuje mi słów, a takie komentarze są po prostu nieludzkie" – powiedziała Gardias w rozmowie z "Faktem".

Zdradziła też, że mierzyła się z równie absurdalnymi oskarżeniami, jak teraz Andrzej Piaseczny.

"Pojawiły się komentarze i pytania, ile mi zapłacili za to, że powiedziałam o chorobie. Pod swoim postem czytałam atakujące mnie wpisy. Przyznam, że potrafię się już odciąć od hejtu, oskarżeń, ale to mnie strasznie bolało i bardzo mnie dotknęło. Człowiek jest w takim stanie, że ma myśli, że może nawet umrzeć. Przecież nie wiemy, kogo wirus potraktuje gorzej, komu nie odpuści, kogo zabije. Jak oskarżenia Violi mają się do faktu, że ojciec mojego przyjaciela przez covida jest już od 5 tygodni w śpiączce, jak to się ma do tego, że brat mojej przyjaciółki zmarł na covida. Co ta pani powie ich rodzinom, że udawali? W takich komentarzach jest po prostu brak logiki. Wstałam dziś z poczuciem, że na świecie są też po prostu źli ludzie, takie słowa to dla mnie brak człowieczeństwa, empatii, jestem zbulwersowana" – relacjonuje Gardias.

