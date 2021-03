Tęcza obraża

Elżbieta Podleśna, Anna Prus i Joanna Gzyra-Iskander stanęły przed sądem za obrazę uczuć religijnych. A konkretnie – za rozklejanie wlepek z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli wokół kościoła św. Dominika w Płocku. Prokurator wnosił o sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznej. Podleśna tłumaczyła podczas rozprawy, że bezpośrednim impulsem do akcji była „zawierająca treści homofobiczne, krzywdzące” instalacja Grobu Pańskiego w płockiej świątyni. Sąd niedawno przychylił się do tej argumentacji i uniewinnił aktywistki, stwierdzając, że choć ich działania miały „charakter prowokujący”, to „miały na celu ochronę osób dyskryminowanych”.