Podlaskie: W szpitalach pierwszy raz od miesięcy ponad 800 zakażonych

W ostatnich dniach liczba ta zbliżała się do 800. W niedzielę hospitalizowanych było 830 osób, a 79 jest podłączonych do respiratorów. W sobotę w szpitalach przebywało 789 osób z COVID-19.

Po decyzjach wojewody podlaskiego z ostatnich tygodni, na podstawie sytuacji epidemiologicznej, liczba łóżek covidowych w szpitalach w regionie jest zwiększona do 1345. Do leczenia chorych w najcięższych stanach jest 121 respiratorów. W niedzielę było wolnych 515 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem i 42 respiratory.

W ostatni piątek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zdecydował, że 27 marca będzie uruchomiony drugi szpital tymczasowy, który w grudniu został utworzony w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest tam 80 łóżek, w tym cztery respiratorowe. Na razie pacjenci nie byli tam przyjmowani, działa jedynie punkt szczepień. Wojewoda zapowiedział jednocześnie, że do końca marca liczba łóżek covidowych w szpitalach będzie zwiększona do ok. 1,4 tys.

Podlaskie utrzymuje się w grupie województw, gdzie zachorowań jest najmniej. W niedzielę było to 351 nowych przypadków, siedem osób zmarło. Dotąd w regionie wykonano prawie 166 tys. szczepień przeciwko COVID-19, w tym ponad 58 tys. drugą dawką.

Koronawirus w Polsce

Mamy 21 849 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 140 kolejnych zgonów – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (3852), śląskiego (3649), wielkopolskiego (2152), małopolskiego (1715), dolnośląskiego (1693), pomorskiego (1213), podkarpackiego (1211), kujawsko-pomorskiego (1155), łódzkiego (1110), lubuskiego (701), zachodniopomorskiego (662), lubelskiego (633), warmińsko – mazurskiego (605), opolskiego (500), świętokrzyskiego (461), podlaskiego (351).

"186 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – przekazano.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że z powodu COVID-19 zmarło 40 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 100 osób.