Nie żyje wybitny poeta prof. Adam Zagajewski. "Duża strata dla polskiej literatury"

Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Po wojnie jego rodzina została wygnana na Ziemie Odzyskane. Do matury Zagajewski mieszkał na Śląski, w Gliwicach. Potem wyjechał do Krakowa na studia filozoficzne i psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W stolicy Małopolski bardzo szybko wszedł w życie tamtejszego środowiska intelektualnego. Zagajewski był jednym z współzałożycieli nowofalowej grupy poetyckiej Teraz i współautorem jej manifestów programowych. Następnie rozpoczął także działalność opozycyjną. Było to w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Został sygnatariuszem "Memoriału 59". Był także jednym z wykładowców w ramach Towarzystwa Kursów Latających, a także publikował w drugim obiegu.

W latach 1976-1978 został objęty zakazem druku. Miało to związek z jego pracą jako korektora w miesięczniku "Znak". W roku 1979 wyjechał na roczne stypendium do Berlina Zachodniego, gdzie przebywał do roku 1981. Następnie wrócił do Krakowa. Tu zastał go stan wojenny.

Pod koniec1982 roku Adam Zagajewski podjął decyzję o emigracji ze względów osobistych. Za swój cel obrał Francję i zamieszkał w Courbevoie pod Paryżem. Do Polski na stałe powrócił w lipcu 2002 r. Wybrał wtedy Kraków. Nadal tworzył i prowadził działalność dydaktyczną.

Twórczość

Adam Zagajewski debiutował w r. 1967 wierszem w "Życiu Literackim". Jego debiut książkowy to tomik "Komunikat" (Kraków 1972).

Został laureatem wielu prestiżowych nagród m. in.: Nagrody "Zapisu" (1980), Nagrody Kościelskich (1975), Nagrody im. Kurta Tucholsky'ego szwedzkiego PEN Clubu (1985), Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, nagrody "Arki" i Prix de la Liberté francuskiego PEN Clubu (1987), nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1988), Międzynarodowej Nagrody Vilenica (1996), Nagrody Tranströmera (2000) i Nagrody Literackiej Fundacji im. Konrada Adenauera (2002).

Poeta zmarł 21 marca 2021 roku. Miał 75 lat.

Wybitnego przedstawiciela polskiej kultury pożegnał w mediach społecznościowych prezydent RP. Andrzej Duda napisał, że polska literatura poniosła niepowetowaną stratę.

"Dziś odszedł prof. Adam Zagajewski - poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia Nowej Fali. Członek PEN Clubu i Polskiej Akademii Umiejętności. Smutna wiadomość i duża strata dla polskiej literatury. RiP" – napisał prezydent.

