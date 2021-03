DoRzeczy.pl na podium wśród najpopularniejszych serwisów tygodników

Jak wynika z danych Mediapanelu, w lutym serwis Dorzeczy.pl (Orle Pióro) odwiedziło 2,54 mln internautów (spadek o 34,56 proc. w porównaniu do stycznia tego roku). To daje portalowi drugie miejsce w zestawieniu.

Najlepiej wypadł serwis Wprost.pl (PMPG Polskie Media). Stronę odwiedziło 5,35 mln użytkowników (spadek o 24,35 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Miejsce trzecie zajął w lutym Newsweek.pl (Ringier Axel Springer Polska) – 2,25 mln (spadek o 1,92 proc.). Dalej są: Polityka.pl (Polityka) – 1,13 mln (spadek o 21,54 proc.), Gosc.pl (Instytut Gość Media) – 0,87 mln (spadek o 24,30 proc.) i Niedziela.pl (Kuria Metropolitalna w Częstochowie) – 0,72 mln (spadek o 32,87 proc.).

"Do Rzeczy" najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w lutym

Do niezwykle udanych luty może zaliczyć także tygodnik "Do Rzeczy". W lutym 2021 roku "Do Rzeczy" ponownie zajęło pierwsze miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników.

Według raportu "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce" z lutego 2021 roku, który przygotował Instytut Monitorowania Mediów (IMM), najczęściej cytowanym tygodnikiem było "Do Rzeczy" z wynikiem 332 powołań w innych tytułach mediowych wobec 280 w styczniu. "Do Rzeczy" to również wg raportu IMM najbardziej opiniotwórczy tygodnik 2020 roku.

Drugie miejsce w lutym zajął "Wprost" z 234 wskazaniami. Podium zamyka "Newsweek" z wynikiem 180 powołań.

W zestawieniu ujęto jeszcze magazyn "Viva" z cytowalnością na poziomie 160 oraz tygodnik "Sieci" (134).

