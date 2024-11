Wprowadzenie akcyzy na piwo omijane przez polityków. To zmarnowana szansa dla osób z niepełnosprawnościami

Po raz kolejny zabrakło proponowanego przez wiele środowisk postulatu, by objąć akcyzą piwo, jak ma to miejsce w większości krajów unijnych. Dziś ponad połowa krajów UE nalicza już akcyzę na piwo według zawartości alkoholu.

Poseł Maja Ewa Nowak z Polski 2050 zapytała w Sejmie, dlaczego ustawa o asystencji osobistej, przygotowana w Ministerstwie Rodziny kilka miesięcy temu, nie jest dalej procedowana i dlaczego opracowany przez ten resort projekt nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi wiceminister finansów Hanna Majszczyk przekazała, że jej resort popiera rozwiązania przewidziane w ustawie, ale oczekuje, by Ministerstwo Rodziny dokonało przeglądu wszystkich instrumentów wsparcia niepełnosprawnych, których koszt to 50 mld złotych rocznie, a ich efektywność nie jest monitorowana.

Wątek akcyzy się nie pojawił. Poseł wnioskodawca nie skorzystała również z regulaminowej możliwości "dopytania" przedstawiciela Ministerstwa Finansów, a gotowe pieniądze czekają na osoby z niepełnosprawnościami w propozycji akcyzy od piwa.

Olga Legosz do polityków o akcyzie na piwo

– Ubóstwo skrajne w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością znacznie się zwiększyło: z 6,7 proc. w 2022 r. do 9 proc. w 2023 r. – informował niedawno na X Patryk Słowik z "Wirtualnej Polski". "A ja jak zdarta płyta. 10 mld + budżet omija gdybyśmy zaczęli liczyć akcyzę na piwo od % zawartości alkoholu wg stawki jak inne alkohole Wśród skrajnego ubóstwa duża grupę stanowią OzN (Osoby z Niepełnosprawnościami – red.)" – odpowiedziała mu na portalu X Olga Legosz, influencerka, zwracając uwagę na problem.

W ostatnich latach głośno było o kampanii "Piwo to też alkohol". Złotobarwny trunek to cały czas uprzywilejowany alkohol w Polsce i bez wątpienia ma to związek z silnym wsparciem ze strony bogatego podmiotu Kampania Piwowarska. Jednym z wielu obrazków pokazujących uprzywilejowanie piwa jest fakt, że jest ono eksponowane wśród towarów konsumpcyjnych inaczej, niż alkohole wysokoprocentowe stojące w specjalnych ladach, czy za sprzedawcą. Tymczasem dane są jednoznaczne, a piwo bezalkoholowe (wprowadzające często w świat browarów alkoholowych) swojego czasu było udostępnione do sprzedaży nawet w aptekach (mowa o sieci aptekarskiej DOZ). Co ciekawe, artykuł 131. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania reklamy i promocji napojów alkoholowych, wyłączając z zakazu piwo. Tak, jakby piwo nie było groźnym alkoholem na równi z winem czy wódką.

Piwo uzależnia i niszczy niepełnoletnich

Jakie są dane? Są miażdżące. Oto garść informacji w pigułce.

dziennie sprzedawanych jest 16 mln opakowań 0,5 l piwa. Nieporównywalnie więcej niż demonizowanych „małpek”,

piwo jest alkoholem, jaki Polacy najchętniej kupują w godzinach dopołudniowych,

pierwszym alkoholem, po który sięgają niepełnoletni w Polsce jest piwo – 78 proc. z nich próbowało piwa za zgodą rodziców,

dostęp do piwa jest dla niepełnoletnich najłatwiejszy – kupuje je 66 proc. nieletnich z uwagi na niską cenę (59 proc.) i dobrą dostępność w sklepach (52 proc.),

główne czynniki wpływające na wczesne sięganie po alkohol to: rodzina, grupa rówieśnicza i reklama piwa,

77% młodzieży spotkało się z reklamą piwa, która promuje pozytywny styl życia i emocje związane z jego spożywaniem, co może wpływać na ukształtowanie przekonań, że „piwo to nie alkohol”.

reklama piwa wzmacnia inicjację alkoholowa młodych,

przekaz budowany w reklamie piwa buduje jego postrzeganie jako nie alkoholu,

warianty zero piwa nie różnią się wystarczająco mocno od swoich wersji alkoholowych, tym samym drivują wzrost kategorii piw regularnych,

trend w UE, zdecydowana większość krajów UE nalicza akcyzę na piwo od zawartości alkoholu, a w Polsce piwo jest wciąż uprzywilejowane.

Projekt prezydenta powinien być ponadpartyjny

Wczoraj na stronie internetowej "Super Expressu" ukazał się artykuł o trójce osób niepełnosprawnych. "Od siódmego roku życia poruszają się na wózku inwalidzkim – Waldemar (40), jego brat Jarek (35) i siostra Marzena (44). Cała trójka oddycha przez respirator. Cierpią na jedną z chorób genetycznych, zanik mięśni, chorobę, która ujawniła się, gdy mieli po kilka lat. Aby żyć, wymagają całodobowej opieki, bo nawet samodzielnie nie mogą się podrapać, już nie mówiąc o wykonywaniu podstawowych codziennych czynności czy zmianie pozycji" – można było przeczytać.

Rozwiązaniem dla nich byłaby asystencja dla osób z niepełnosprawnościami. „Cała trójka potrzebuje opiekunów, którzy mogliby się nimi zajmować praktycznie przez całą dobę, tzw. asystencji osobistej. W Polsce są projekty takiej asystencji, ale póki co, to tylko projekty. A oni potrzebują pomocy już teraz” – puentował autor tekstu. Projekty takie to m.in. akcyza na wyroby browarnicze, których Sejm nie wziął w ogóle pod uwagę.

W Polsce nie ma rozwiązań legislacyjnych wdrożonych w życie o asystenturze dla osób z niepełnosprawnościami, a temat osób niepełnosprawnych przewijał się często w kampanii polityków z Platformy Obywatelskiej i Nowej Lewicy. „SE” przypomniał, że w Polsce jest gotowy projekt ustawy o asystencji dla OzN i pozostaje pytanie, czy posłowie koalicji rządzącej są w stanie stanąć ponad partyjnymi podziałami, aby go poprzeć i ułatwić życie najbardziej potrzebującym Polakom.

„Dla swoich mieszkańców mają ją organizować powiaty, usługa będzie finansowana z budżetu państwa. Jednym z elementów jest zwiększenie limitu godzin opieki wspierającej osobę niepełnosprawną. Koncepcja ustawy była konsultowana przez dwa zespoły ekspertów, jeden z nich składał się wyłącznie z osób z niepełnosprawnościami. Jednak mają one do projektu sporo zastrzeżeń” – informował tabloid.