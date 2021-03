Ktoś podszywa się pod prof. Horbana. Oświadczenie KPRM

"Informujemy, że prof. Andrzej Horban nie posiada konta na Twitterze, w związku z czym konto @AndrzejHorban nie jest prawdziwym kontem Profesora" – podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

twitter

Fikcyjne konto zostało już zawieszone. Wcześniej pojawiły się na nim nieprawdziwe wpisy m.in. z informacją, że prof. Horban wystąpił do premiera o rozważenie wprowadzenia twardego lockdownu w związku z pogarszającą się sytuacją koronawirusową w Polsce.

Prof. Horban: Jesteśmy bliscy, by zamknąć Polskę

O możliwym zaostrzeniu obostrzeń prof. Horban mówił w poniedziałek wieczorem na antenie Polsat News. Wskazał, że wprowadzenie całkowitego lockdownu może nastąpić po przekroczeniu liczby 30 tys. zakażeń dziennie.

– Zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski – powiedział główny doradca premiera ds. COVID-19. Zastrzegł, że w takim przypadku możliwy jest całkowity lockdown, w tym zamknięcie kościołów.

Pytany, czy od niedzieli "wszystko będzie w Polsce zamknięte" prof. Horban odparł: – To możliwe, jeśli w środę czy czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tys. zakażeń. Wówczas to będzie nie tylko potencjalny, ale i realny scenariusz.

Kim jest prof. Horban?

Prof. Andrzej Horban jest przewodniczącym Rady Medycznej, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim. Do zadań rady należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji koronawirusowej w Polsce, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych, takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju.

Czytaj też:

Zakaz przemieszczania się? Prof. Horban: Jesteśmy bardzo bliscy tego