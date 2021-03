Prof. Horban: Jesteśmy bliscy, by zamknąć Polskę

Jego zdaniem, w tym lub następnym tygodniu przekroczymy liczbę 30 tysięcy dziennych zakażeń koronawirusem. Zastrzegł, że w takim przypadku możliwy jest całkowity lockdown, w tym zamknięcie kościołów.

"Pora zacząć się bać"

– Jeśli utrzyma się tendencja wzrostowa, to będzie ich więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tysięcy (w ciągu jednego dnia), to pora zacząć się bać, więc trzeba zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać – mówił prof. Horban na antenie Polsat News.

Jego zdaniem, głównym celem jest teraz "utrzymanie drożności jednostek służby zdrowia, a one pracują na skraju możliwości". Jak dodał, obawia się, iż dzienna liczba zakażeń wyższa niż 30 tysięcy padnie w tym tygodniu lub w przyszłym.

Zamykanie kraju

– W listopadzie mówił pan, że jeśli liczba chorych przekroczy 30 tysięcy, to powinniśmy w całości zamknąć Polskę – przypomniała prowadząca rozmowę red. Dorota Gawryluk.

Andrzej Horban stwierdził wówczas, że "jesteśmy temu bliscy". – Ponawiamy apel o zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad: dystans, maseczki, nie gromadźmy się – powiedział. Na pytanie, czy rząd przygotowuje się do zamknięcia Polski, odpowiedział: – Zaczynamy na ten temat poważnie rozmawiać.

– Dwa tygodnie temu wprowadziliśmy obostrzenia w dwóch województwach narażonych na wzrost liczby chorych. Ona po dwóch tygodniach przestała rosnąć w dramatyczny sposób. Nasze obawy rodzi zwłaszcza ta notowana na Mazowszu i na Śląsku – ocenił prof. Horban.

Na pytanoe, czy od niedzieli "wszystko będzie w Polsce zamknięte" prof. Horban odparł: – To możliwe, jeśli w środę czy czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń. Wówczas to będzie nie tylko potencjalny, ale i realny scenariusz.

Jak dodał, w przypadku całkowitego lockdownu "kościoły też będą zamknięte".

