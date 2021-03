Majątek Daniela Obajtka. Biznesmen ujawnia dokumenty

Pełnomocnik biznesmena mec. Maciej Zaborowski udostępnił we wtorek dokumenty finansowe dziennikarzom m.in. serwisu Wirtualna Polska, money.pl i niezależna.pl.

Jak podają serwisy, dokumenty z okresu ponad 20 lat, w tym akty notarialne sporządzone w okresie od 1998 do 2020 roku, umów pożyczek i kredytów za lata 2000-2020, zeznania podatkowe za okres 2000-2020 oraz oświadczenia majątkowe z lat 2006-2018.

Pełnomocnik Daniela Obajtka poinformował także dziennikarzy, że dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazane do CBA.

Majątek Daniela Obajtka

„Dokumenty podzielono na dwie części. Pierwsza część dotyczyła zakupu nieruchomości, druga zaś szeroko rozumianych kwestii finansowych” – podaje niezależna.pl.

„Zestawienia związane z dochodami i wydatkami inwestycyjnymi dotyczą dwóch okresów. Pierwszy to okres do 2015 r., a więc do złożenia przez Obajtka urzędu wójta gminy Pcim, drugi zaś rozpoczyna się w momencie zatrudnienia Daniela Obajtka w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a następnie w spółkach Lotos Biopaliwa, Energa i PKN Orlen, aż do końca 2020 roku” – czytamy dalej.

Co wynika z upublicznionych danych dotyczących majątku prezesa Orlenu?

Jak podaje niezależna.pl, z dokumentów udostępnionych dziennikarzom wynika, że w latach 1998-2020 Daniel Obajtek zakupił szereg nieruchomości, w tym kilkadziesiąt działek.

Jednocześnie – jak podaje serwis – „z dokumentów wynika jednoznacznie, że w okresie 1998-2020 dochody netto Daniela Obajtka znacznie przewyższyły jego wydatki inwestycyjne”.

Portal money.pl podsumował (na podstawie dokumentów) zarobki Obajtka w latach 1998-2020 i podał, że polityk i biznesmen "miał zarobić prawie 7 mln zł, a na zakup działek i nieruchomości wydać niecałe 6 mln zł". "Około 2 mln zł pożyczył od banków lub od znajomych".

Od kilkunastu dni "Gazeta Wyborcza" niemal codziennie publikuje nowe artykuły dotyczące przeszłości prezesa PKN Orlen. Przedwczoraj, po kolejnym tekście "GW", Obajtek zapowiedział, że podejmie kroki prawne przeciwko dziennikowi.

