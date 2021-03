Budka reaguje na słowa Morawieckiego o opozycji

W czwartek odbyła się wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szef MZ zapowiedział wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, które zaczną obowiązywać od 27 marca do 9 kwietnia.

Morawiecki o podejściu opozycji do służby zdrowia

– Przypomnijmy sobie tylko, co proponowała opozycja w sytuacji służby zdrowia? Komercjalizację. Czy służba prywatna, do której mam szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? – powiedział premier. – Apeluję do opozycji, jeśli nie chcecie współpracować z rządem, nie zaostrzajcie sytuacji – dodał.

Na te słowa postanowił zareagować w mediach społecznościowych przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "Kolejny raz, zamiast posypać głowę popiołem i przeprosić Polaków za chaos i bezradność rządu PiS w walce z pandemią, premier Morawiecki atakuje opozycję. Pycha kroczy przed upadkiem" – napisał na swoim profilu na Twitterze lider PO.

Nowe obostrzenia. Oto najważniejsze zmiany

Zgodnie z decyzją rządu, ograniczona zostanie liczba osób (jedna osoba na 20 mkw. a nie jak dotychczas na 15 mkw.), które mogą jednocześnie przebywać w sklepach i innych placówkach handlowych oraz w kościołach, zamknięte zostaną sklepy meblarskie, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne, żłobki i przedszkola oraz obiekty sportowe za wyjątkiem sportu zawodowego.

Nowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce

W czwartek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych zakażeniach koronawirusem (najwięcej od początku epidemii). Najgorsza sytuacja jest w województwach śląskim i mazowieckim, gdzie potwierdzono odpowiednio 5430 i 5104 nowych przypadków.

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób (łącznie 520 zgonów).

