"Dziwni jacyś". Tusk w swoim stylu uderza w premiera

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wspólnej konferencji prasowej ogłosili nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od soboty przez dwa tygodnie.

Premier apeluje do opozycji

– W tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności. Dość z politycznymi przepychankami. Apeluję do opozycji: jeżeli nie potraficie działać solidarnie z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Dzisiaj powinna obowiązywać filozofia "wszystkie ręce na pokład". Dlatego nie można przeszkadzać dzisiaj lekarzom, nie można kpić z tego, że robimy szpitale tymczasowe, bo one dzisiaj ratują życie. Właśnie we właściwym momencie, bo już w październiku i listopadzie – tworzyliśmy wtedy i zakończyliśmy dzisiaj – ponad 25 szpitali rezerwowych, tymczasowych. To są tysiące miejsc w szpitalach, które ratują zdrowie, ratują życie naszych obywateli – podkreślał szef rządu.

Ironiczny wpis Tuska

Były premier Donald Tusk nie przepuści żadnej okazji, aby skrytykować rządzących. Tak stało się i tym razem. Szef EPL zamieścił na Twitterze komentarz w swoim stylu.

"Rozmawiałem dziś z premierami Chorwacji, Austrii, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Słowenii oraz przewodniczącą Komisji o wspólnej walce z wirusem. Nikt nie zaatakował opozycji, lekarzy czy dziennikarzy. Dziwni jacyś" – napisał były szef polskiego rządu.

Rekord zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 34 151 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 520 chorych na COVID-19.

W raporcie napisano również, że "z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób" (łącznie 520 zgonów w ciągu ostatniej doby).

