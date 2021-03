Druga dawka szczepionki. Wiadomo, ilu Polaków już ją otrzymało

Z informacji zawartych na stronie gov.pl wynika także, że liczba wykonanych szczepień w ujęciu dziennym w ciągu ostatniej doby wyniosła ponad 205,7 tys., wobec blisko 188 tys. dzień wcześniej.

Po szczepieniach zgłoszono 5297 niepożądanych odczynów, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano w sumie 6561 dawek.

Z raportu wynika także, że do naszego kraju trafiło łącznie 6 585 080 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 6 387 340.

Szczepienia w Polsce

Michał Dworczyk poinformował dzisiaj, że w sumie do końca roku Polska ma kupionych 100 mln dawek.

– Pytanie, ile osób zdecyduje się je przyjąć. Z badań wykonanych na nasze zlecenie wynika, że może to być 70 proc. Ale nawet gdyby było to 50 proc., to wciąż mówimy o 15,5 mln osób – powiedział.

Polityk poinformował także, że nie ma potrzeby kupowania dodatkowych preparatów od Moderny. – Mamy wystarczającą liczbę zakontraktowanych szczepionek. Moim zdaniem do końca III kwartału mamy szansę zaszczepić wszystkich Polaków, którzy tego chcą. Zostaną dzieci i osoby przed 18. rokiem życia, dla których na razie nie ma szczepień, oraz ozdrowieńcy – powiedział.

Dodał, że jest osobą zadaniową i ma teraz jeden cel, na którego realizacji się skupia. Jest to zaszczepienie jak największej liczby Polaków. – Gdy naukowcy debatują, kiedy nabierzemy zbiorowej odporności, ja dążę do tego, by zaszczepić każdego, kto tego chce. Jestem zadaniowcem, życie mnie nauczyło, że zajmowanie się wszystkim zwykle źle się kończy. Nie tylko dlatego, że zazwyczaj niczego nie uda się wtedy zrobić porządnie. Również z tego powodu, że każdy jest obrażony, iż się wchodzi na jego podwórko – wyjaśnił.

Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych zakażeniach koronawirusem, to najwyższa liczba zakażeń od początku epidemii w Polsce. Zmarło kolejnych 520 chorych na COVID-19.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń SARS-CoV-2 dotyczą województw: śląskiego (5430), mazowieckiego (5104), wielkopolskiego (3334), małopolskiego (2919), dolnośląskiego (2680), kujawsko-pomorskiego (2254), łódzkiego (2019), pomorskiego (1994), podkarpackiego (1498), zachodniopomorskiego (1163), warmińsko-mazurskiego (1082), świętokrzyskiego (1024), lubelskiego (970), lubuskiego (936), opolskiego (642), podlaskiego (577).

Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że 435 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie napisano również, że "z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób" (łącznie 520 zgonów w ciągu ostatniej doby).

