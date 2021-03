Warchoł uruchamia swój program internetowy. "Kandyduję, aby słuchać ludzi"

Marcin Warchoł uruchamia program internetowy "Porozmawiajmy o Rzeszowie", w którym mają się odbywać debaty z najważniejszymi ludźmi Rzeszowa. Co ciekawe, będą one również do ściągnięcia w formie filmów i podcastów z najpopularniejszych platform internetowych w Polsce.

Pierwszy gościem programu Warchoła będzie rzeszowianin Jan Domarski, zdobywca najsłynniejszej bramki w historii polskiej piłki nożnej. Domarski zdobył ją 7 października 1973 r. w 57. minucie podczas meczu z Anglią na stadionie Wembley w Londynie. Mecz zakończył się remisem 1:1, zaś bramka Domarskiego przesądziła o awansie reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata w Niemczech. Gol Domarskiego trafił na listę pięćdziesięciu najważniejszych bramek w historii piłki nożnej, sporządzoną przez dziennik „The Times”.

Program będzie miał swoją premierę jutro, czyli akurat w dzień, kiedy Polska znów zmierzy z Anglią na Wembley. O godz. 20:45 biało-czerwoni zmierzą się z Anglikami w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2024.

Jak dowiedział się portal DoRzeczy.pl, odcinki będą ukazywać się regularnie. – Kandyduję w wyborach na prezydenta Rzeszowa, aby słuchać ludzi. Szczególnie wybitnych i zasłużonych dla Rzeszowa. Chcę tworzyć platformy, gdzie będzie się mogła odbywać poważna dyskusja o naszym mieście. Jan Domarski to legenda Polski i Rzeszowa. Za tydzień kolejny odcinek z równie wyjątkowym gościem. Już dziś pragnę Państwa zaprosić – mówi nam Marcin Warchoł.

Przedterminowe wybory w Rzeszowie

Marcin Warchoł jest kandydatem komitetu "Dla Rzeszowa Warchoł-Ferenc" na prezydenta Rzeszowa. Dotychczasowy włodarz miasta Tadeusz Ferenc ogłosił w lutym rezygnację, powołując się na zły stan zdrowia.

Walkę o stanowisko prezydenta Rzeszowa zapowiedzieli też Grzegorz Braun z Konfederacji, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart (popierana przez PiS) i Waldemar Kotula z Porozumienia. Wspólnym kandydatem opozycji jest wiceprzewodniczący rzeszowskiej Rady Miasta Konrad Fijołek. Przedterminowe wybory zaplanowano na 9 maja.

