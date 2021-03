Grzegorz Braun będzie kandydował na prezydenta Rzeszowa

Start Grzegorza Brauna w wyborach na prezydenta Rzeszowa ogłoszono podczas konferencji na miejskim rynku. W spotkaniu z mediami, oprócz kandydata, wzięli udział inni politycy Konfederacji m.in. Konrad Berkowicz i Krzysztof Bosak. To on poinformował o decyzji Brauna w mediach społecznościowych.

"Rzeszów. Właśnie zaprezentowaliśmy naszego kandydata na urząd prezydenta miasta. Niech wygra najlepszy. Niech wygra @GrzegorzBraun_!" – napisał Bosak.

Sam Braun, przedstawiając swoją kandydaturę, mówił o potrzebie wzbudzenia w Polakach postawy zaufania wobec władz lokalnych.

– Zgłaszam swoją kandydaturę do wyborów prezydenckich w mieście Rzeszowie. Bardzo dziękuję za zaufanie. To zaufanie, które okazują mi serdeczni koalicjanci i środowiska, których jesteśmy politycznym przedstawicielstwem. (...) Polityka regionalna, to bynajmniej nie jest jakaś druga liga podwórkowa. To dziś zwłaszcza w sytuacji, w której zawodzi nas władza centralna, to dziś właśnie potrzebują Polacy oparcia we władzy samorządowej. To oparcie musi sie znaleźć – powiedział Braun. Kandydat Konfederacji podziękował także wyborcom z regionu rzeszowskiego za poparcie, które uzyskał tutaj w wyborach parlamentarnych z 2019 roku.

Tadeusz Ferenc rezygnuje

W połowie lutego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Powodem jego odejścia jest zły stan zdrowia. Rezygnacja Ferenca oznacza dla Rzeszowa konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów na urząd prezydenta miasta.

Według opublikowanego niedawno projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wybory mają zostać zarządzone na 9 maja. Do tego czasu w mieście będzie rządził komisarz wyznaczony przez rząd.

Kandydaci na prezydenta Rzeszowa

Odchodzący prezydent miasta Tadeusz Ferenc zachęcił wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, by ten go zastąpił i wystartował w najbliższych wyborach. Polityk Solidarnej Polski wyraził chęć ubiegania się o ten urząd i zapowiedział rezygnację z członkostwa w partii.

Równocześnie w mediach pojawiła się nieoficjalna informacja o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce wystawić swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Miałaby to być Ewa Leniart.

Oprócz dwójki polityków Zjednoczonej Prawicy chęć startowania w wyborach wyrazili również kandydaci z Kukiz'15, PSL oraz partii Razem.

Braun w wyborach samorządowych

Stanowisko prezydenta Rzeszowa nie jest jedynym, o jakie Grzegorz Braun ubiegał się w ostatnim czasie. Polityk Konfederacji startował w wyborach na prezydenta Gdańska na początku 2019 roku, po tym jak urzędujący prezydent Paweł Adamowicz został zamordowany.

Braun zdobył wtedy drugiej miejsce uzyskując 11,86 proc. głosów. W wyborach zwyciężyła Aleksandra Dulkiewicz z wynikiem 82,22 proc.

