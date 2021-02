Nieoficjalnie: Tadeusz Ferenc rezygnuje ze stanowiska prezydenta Rzeszowa

Z ustaleń serwisu Nowiny24.pl wynika, że decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona podczas środowej konferencji prasowej. Jak twierdzi portal, powodem rezygnacji jest stan zdrowia, który pogorszył się w wyniku zakażenia koronawirusem.

Przypomnijmy, że Tadeusz Ferenc jest prezydentem Rzeszowa od 2001 roku. W ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się w 2018 roku zwyciężył w pierwszej turze z Wojciechem Buczakiem z PiS uzyskując 64 proc. głosów.

Od 1964 do rozwiązania należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1990 wstąpił do SdRP. Póżniej przez wiele lat związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To zmieniło się w 2019 roku. Wtedy to Ferenc poinformował o rezygnacji z członkostwa w partii. Jego decyzja prawdopodobnie miała związek zakazem organizacji Marszu Równości w Rzeszowie, za co Ferenc był krytykowany przez m.in. przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego.

