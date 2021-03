"Ordo Iuris wy********ć". Wulgarna akcja anarchistów przed kościołem w Warszawie

Zdjęcie pojawiło się na profilu Warszawskiej Federacji Anarchistycznej. Przed świątynią znajdującą się na placu Zbawiciela w Warszawie odpalono race. Na rusztowaniu przed kościołem wandale zawiesili również transparent z wulgarnym hasłem skierowanym do Instytutu Ordo Iuris.

Wy********ć

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Nieznani sprawcy odpalili przed kościołem race, przez co wejście do świątyni oraz okolica wokół budynku spowita była gęstym, czarnym dymem. Z kolei na rusztowaniach ustawionych przed kościołem rozwieszono ogromny transparent z wulgarnym hasłem skierowanym do Instytutu Ordo Iuris.

"Piękna akcja! ORDO IURIS WYP*******Ć!" – napisano w poście opublikowanym przez Warszawską Federację Anarchistyczną.

facebook

Jak ustalił portal tvpinfo.pl najprawdopodobniej nie doszło do żadnych uszkodzeń kościoła. Nikt nie został również ranny.

Ataki na kościoły

Akcja anarchistycznego kolektywu to kolejny incydent skierowany przeciwko katolickim świątyniom jaki miał miejsce w ostatnim czasie.

Na początku marca grupa młodych ludzi próbowała wedrzeć się do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w woj. małopolskim. W Lublinie młoda kobieta podpaliła jeden z kościołów. Z kolei na warszawskiej Woli zniszczono drzwi kościoła św. Augustyna.

Do szokującego zdarzenia doszło zaś w połowie marca w Krakowie. Z relacji świadków wynika, że 20-letnia kobieta weszła do świątyni, po czym rozebrała się do naga i opluła księdza. Przebieg incydentu potwierdzają strażnicy miejscy, którzy zostali wezwani do bazyliki. Kobieta została zatrzymana. Według relacji świadków nie był to pierwszy incydent w krakowskiej świątyni z jej udziałem.

Czytaj też:

Zamach bombowy na katolicką katedrę w IndonezjiCzytaj też:

Oborniki: Ktoś zdewastował pomnik św. Jana Pawła II