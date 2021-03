Szokujące sceny w krakowskiej bazylice. Kobieta rozebrała się i opluła księdza

Do zdarzenia doszło w środę rano, około godziny 9.00. Kościelny Bazyliki Mariackiej w Krakowie zawiadomił strażników miejskich o zakłócaniu mszy. Sprawczynią zamieszania była młoda kobieta.

Wierni w szoku

Z relacji świadków wynika, że 20-letnia kobieta weszła do świątyni, po czym rozebrała się do naga i opluła księdza. Przebieg incydentu potwierdzają strażnicy miejscy, którzy zostali wezwani do bazyliki. Informacja o szokującym zdarzeniu pojawiła się na profilu Straży Miejskiej w Krakowie na Facebooku.

"Dziś po godzinie 9 wpłynęło do nas zgłoszenie z Bazyliki Mariackiej. Kościelny poinformował dyżurnego, że młoda kobieta zakłóca porządek Mszy św." – piszą strażnicy.

facebook

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że kobieta już od kilku dni miała zakłócać przebieg mszy. Podają także szczegóły jej osobliwego zachowania.

"Gdy patrol pojawił się na miejscu kobieta była spokojna, ale świadkowie zdarzenia zeznali, że znają ją, i że nie był to pierwszy tego typu incydent z jej udziałem. Rzekomo od kilku dni miała pojawiać się w bazylice i przeszkadzać w nabożeństwach. Z relacji świadków wynikało, że rozbierała się przy wszystkich, a nawet... opluła księdza. Dwudziestolatka została przekazana w ręce policji" – napisano w poście.

Incydenty w katolickich świątyniach

Sprawa kobiety z Krakowa to kolejny incydent, jaki miał miejsce w katolickiej świątyni w ostatnim czasie. Na początku marca grupa młodych ludzi próbowała wedrzeć się do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w woj. małopolskim. W Lublinie młoda kobieta podpaliła jeden z kościołów. Z kolei na warszawskiej Woli zniszczono drzwi kościoła św. Augustyna.

Czytaj też:

Były szef GIS: Trzeba zamknąć kościoły. Niedzielski skapitulowałCzytaj też:

Lockdown w Polsce. Lis broni decyzji Niedzielskiego ws. kościołówCzytaj też:

Młodych Polaków zapytano o stosunek do Kościoła. Oto wyniki sondażu