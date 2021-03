Prokuratura chce postawić zarzuty Nitrasowi. Poseł straci immunitet?

Sprawa ma związek z wydarzeniami z października 2020 roku. Poseł PO popchnął wtedy polityka Prawa i Sprawiedliwości. Zdarzenie nagrały kamery sejmowego monitoringu.

Atak na posła Krajewskiego

Podczas posiedzenia Sejmu 27 października ubiegłego roku doszło do ataku na posła Prawa i Sprawiedliwości Wiesława Krajewskiego. Tego dnia trwały burzliwe obrady izby niższej polskiego parlamentu. Posłowie opozycji domagali się liberalizacji przepisów aborcyjnych i protestowali przeciwko orzeczeniu TK, który uznał, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją.

Na mównicy pojawiły się posłanki opozycji z transparentami z hasłem "To jest wojna", po czym ruszyły w kierunku ław sejmowych PiS-u, gdzie w pierwszym rządzie siedział Jarosław Kaczyński.

Aby opanować sytuację, marszałek Sejmu zaczął wykluczać posłów opozycji z obrad. Taki los spotkał m.in. Klaudię Jachirę i Sławomira Nitrasa. Po decyzji Ryszarda Terleckiego poseł PO, co zarejestrowały kamery monitoringu, podszedł do Wiesława Krajewskiego i bez powodu popchnął go obiema rękami na sejmowe ławy. Atak był na tyle silny, że polityk PiS z trudem uniknął upadku.

Prokuratura chce postawić zarzuty

Jak poinformowała w środę Polska Agencja Prasowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie chce postawić Nitrasowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej posła Prawa i Sprawiedliwości. Do marszałek Sejmu Elżbiety Witek został wysłany wniosek o odebranie immunitetu posłowi PO.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić posłowi Sławomirowi Nitrasowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej drugiego posła. Do Marszałek Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi KO" – napisano na profilu PAP na Twitterze.

Agresywne zachowania posła

Atak na Krajewskiego nie był pierwszym, jaki wyszedł ze strony Sławomira Nitrasa. W październiku 2018 roku w sejmowym autobusie Nitras zaatakował posłankę PiS. Poseł PO zareagował gwałtownym wybuchem agresji na sprzeczną ze swoim zdaniem opinię wygłoszoną w czasie dyskusji przez posłankę Iwonę Arent. Kopnął ją w udo, a gdy zapowiedziała, że zgłosi incydent do Komisji Etyli Poselskiej, znieważył wulgarnym słowem.

W lipcu 2020 roku Nitras, używając siły fizycznej, uniemożliwił posłowi Sebastianowi Kalecie przeprowadzenie kontroli poselskiej w warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Poseł Nitras użył przemocy fizycznej także wobec dziennikarza, który w lipcu 2020 roku w czasie wiecu wyborczego w Ciechanowie próbował zadać pytanie kandydatowi na prezydenta.

