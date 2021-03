Białoruś: Śledczy biorą pod lupę Białorusinów uczących się polskiego

Białoruska prokuratura zwróciła się do szkół językowych z żądaniem dostarczenia danych uczniów oraz nauczycieli. Jak informuje Wyborcza.pl, oficjalne powody kontroli nie są na razie znane.

Prokuratura domaga się dokumentów

W tym tygodniu białoruskie szkoły językowe otrzymały wezwania z lokalnych oddziałów prokuratury z żądaniem przedstawienia list wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia języka polskiego oraz prowadzących je nauczycieli. Z takim żądaniem zwrócił się m.in. prokurator Andriej Kłyszewicz z prokuratury rejonowej w Smorgonie (obwód grodzieński).

Wezwanie od prokuratora otrzymała m. in. szkoła Lingo Consult. "W oparciu o przepis »O prokuraturze Białorusi« proszę o dostarczenie do prokuratury rejonowej dokumentów potwierdzających świadczenie usług w postaci prowadzenia lekcji języka polskiego w okresie od 1 września 2020 r. do 24 marca 2021 r. Proszę o załączenie danych nauczycieli, listy uczniów (także niepełnoletnich), kopii rachunków i faktur, programów nauczania" – czytamy w dokumencie, który pokazali na Instagramie białoruscy opozycyjni blogerzy prowadzący profil Poland.Here otrzymali od Lingo Consult.

Z zamieszczonej informacji wynika, że podobne pisma wystosowano także do innych szkół w całym kraju.

Pierwsza taka sytuacja

"Gazecie Wyborczej" udało się porozmawiać z pracownicą szkoły, która chce pozostać anonimowa.

– Pismo przyszło wczoraj. Nigdy wcześniej nie żądano od nas takich list. Przygotowaliśmy już odpowiedź. Po konsultacji z prawnikiem dowiedzieliśmy się, że, jak na razie, nie musimy wysyłać list nauczycieli ani uczniów. Zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o wyjaśnienie powodu kontroli i żądania danych osobowych naszych pracowników oraz klientów. Polski od dawna cieszy się ogromną popularnością, to drugi najczęściej wybierany język – mówi nauczycielka.

Atak na mniejszość polską

W ubiegłym tygodniu aresztowany został m.in. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi. Wcześniej zatrzymano Andżelikę Borys, prezes Związku.

Obydwoje znajdują się obecnie w więzieniu przy ul. Wołodarskiego w Mińsku. Białoruskie władze oskarżają działaczy o "próbę rehabilitacji nazizmu", jednak jak dotąd nie usłyszeli jeszcze oficjalnych zarzutów.

