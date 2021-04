Niezwykłe książki o tym, że "wiara nasza ma być rozumną"

Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne.

Czas Świąt sprzyja więc temu, by zastanowić się nad znaczeniem Triduum Paschalnego, ale i zwycięstwa Chrystusa, który pokonał śmierć. Ks. Feliks Cozel w książce "Bóg jest! Rozumowe dowody na istnienie Boga" w przystępny sposób wykazuje to, co dla katolika jest oczywistością.

"Ale w myśl św. Pawła wiara nasza ma być rozumną, nie starczy ślepo wierzyć, lecz każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, dlaczego wierzy i na jakich podstawach wiara jego się opiera. A zarazem, ponieważ wrogów i przeciwników wiary niestety wszędzie dość pełno, nie tylko po warsztatach, ale nawet już i po wsiach, którzy jad niewiary i wątpliwości w dusze wszczepiają, więc każdy powinien wiedzieć, jak bezpodstawne i głupie są wątpliwości i zarzuty tych bezbożników, a tym samym, gdyby ci wrogowie Boga i do ich duszy te zatrute strzały ciskali, aby te strzały nie tylko im nie zaszkodziły, ale tym silniej od nich się odbijały i przeciwników raziły. A nawet i dla głęboko i żywo wierzących jasne poznanie tej zasadniczej prawdy i utwierdzenie się w niej jest potrzebne; bo są chwile w życiu ludzkim pewnego jakby zaciemnienia i zamącenia, w których mimo woli jakieś wątpliwości w duszy się budzą. I podobnie, jak nieraz obłoki i chmury zakrywają Słońce jasno świecące, że go nie widać, tak te chmury wątpliwości zakrywają i najjaśniej poznaną prawdę. Dlatego chciałbym, aby ta prawda – Bóg jest! – każdemu w całym życiu tak jasno, jak Słońce świeciła. A jak w chwilach, kiedy obłoki Słońce zakryją, nie wątpimy, że Słońce jest i że znów zaświeci, tak obyśmy w chwilach takich pokus zawsze o Bogu, jak o jasnym świecącym Słońcu, pamiętali!" – pisze ks. Cozel.

Kard. Louis Billot w książce "Tradycja kontra modernizm" wykazuje niebezpieczeństwa związane z modernizmem. "Praca kardynała Billota jest dziś nie mniej aktualna niż w czasach swego powstania. Mistrzowie modernistycznej szkoły, tacy jak Loisy, szybko zyskali bowiem nie tylko zwolenników, ale i następców. Jak szybko postępował ten proces i jak głęboko sięgało jego oddziaływanie, świadczą słowa Piusa X ze wstępu do Pascendi o „zwolennikach błędu, których należy szukać już nie wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele: ukrywają się oni – jeśli można tak powiedzieć – w samym wnętrzu Kościoła i dlatego są tym bardziej szkodliwi”. Rozpracowując modernistyczny system o. Billot prawdopodobnie nie mógł przypuszczać, że po latach odrodzi się on i w jeszcze bardziej podstępny sposób zaatakuje Kościół" – czytamy.

Po pracę Édouarda Hugona "Podstawy filozofii katolickiej" warto sięgnąć, by wypracować sobie pewien porządek. "Otóż prawdziwa kultura katolicka nie polega na pewnej sumie wiadomości katechizmowych ani na pewnych praktykach religijnych, ani nawet na czytaniu dobrych książek religijnych. kultura katolicka jest to raczej silnie uzasadniony i gruntownie przemyślany katolicki pogląd na świat, dający skuteczną orientację całemu moralnemu życiu człowieka" – czytamy.

Ks. Jean-Michel Gleize w książce "Prawdziwe oblicze Lutra" stara się wskazać na błędy Lutra oraz pokazać jego prawdziwe oblicze. "Chcemy zachować prawdziwą wiarę katolicką dla zbawienia dusz. By osiągnąć ten cel, bardziej niż kiedykolwiek należy zdemaskować Lutra, ujawniając ekumeniczne kłamstwo, które stara się ukryć jego prawdziwe oblicze" – pisze ks. Gleize.

