Niebezpieczne związki włodarzy z lokalnymi mediami. Nowy "Magazyn śledczy" Anity Gargas

Biuletyn reklamowy udający gazetę i przychylność wydawnictwa za kilkaset złotych miesięcznej opłaty, czyli niebezpieczne związki włodarzy z lokalnymi mediami. Jak niektóre samorządy próbują kontrolować to, co piszą o nich media? Komu i w jaki sposób służą gazetki reklamowe współfinansowane przez samorządy? Dlaczego lokalna prasa jednym samorządowcom patrzy krytycznie na ręce, a drugich opisuje w samych superlatywach? Czy można publikować płatne artykuły bez informacji, że jest to tekst sponsorowany? Dlaczego samorząd nie powinien współfinansować wydawania lokalnej prasy?

Czwarta władza w Polsce powiatowej w „Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 21:55 w TVP1.