Dziś Wielki Czwartek – święto kapłanów i początek Triduum Paschalnego

W Wielki Czwartek rano w kościołach katedralnych biskupi diecezjalni wraz z kapłanami odprawiają uroczystą Mszę Krzyżma, podczas której święcone są oleje służące do chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie mszy świętej, duchowni odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Ta poranna msza jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Wieczorem odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne – jest ona upamiętnieniem Ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. W trakcie mszy, kiedy śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości“, biją dzwony, które potem zabrzmią dopiero w trakcie mszy Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę wieczorem. Do tego czasu w kościołach zamiast dzwonów stosowane są drewniane kołatki.

W trakcie wieczornej mszy, w niektórych kościołach odbywa się również obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, czyli tzw. "Mandatum" – na upamiętnienie gestu Chrystusa i podkreślenie, służebności Kościoła.

Po mszy świętej, na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy, tzw. "Ciemnicy", gdzie odbywa się jego adoracja. Do tabernakulum powraca dopiero w Wielką Sobotę wieczorem.

Obostrzenia w kościołach

W tym roku msze święte Triduum Paschalnego odbywają się bez udziału wiernych ze względu na epidemię koronawirusa.

Od ostatniej soboty (27 marca) obowiązują nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Restrykcje potrwają co najmniej 2 tygodnie. Zgodnie z nowymi regulacjami w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych – 1 osoba na 20 mkw.

Odpowiadając dziennikarzom na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że władze kościelne pilnują przestrzegania nowych zasad bezpieczeństwa. – Po stronie władz kościelnych padła deklaracja pilnowania tego reżimu. Ale oczywiście dobór środków będzie odpowiedni do tego z jakim kościołem, z jaką wielkością parafii mamy do czynienia i to jest pozostawione władzom kościelny – tłumaczył Niedzielski.

