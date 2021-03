Niedzielski o kościołach: Padła deklaracja aktywnego przestrzegania limitów

Od najbliższej soboty (27 marca) rząd wprowadza nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Będą one obowiązywały przez 2 tygodnie.

Zgodnie z nowymi regulacjami w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych – 1 osoba na 20 mkw.

Kto będzie pilnował limitów?

Już podczas czwartkowej konferencji prasowej dziennikarze pytali ministra, kto będzie egzekwował przestrzeganie obostrzeń w świątyniach. Ku zaskoczeniu przedstawicieli mediów, Adam Niedzielski stwierdził, że ze rząd pozostawia kontrolę w tym zakresie kościołowi.



Dzisiaj polityk wrócił do tego tematu, zapewniając, że władze kościelne pilnują przestrzegania nowych zasad bezpieczeństwa.

– Po stronie władz kościelnych padła deklaracja pilnowania tego reżimu. Ale oczywiście dobór środków będzie odpowiedni do tego z jakim kościołem, z jaką wielkością parafii mamy do czynienia i to jest pozostawione władzom kościelny – tłumaczy Niedzielski.

– Niemniej chcę powtórzyć, że ze strony władz Kościoła padła deklaracja nie pasywnego, tylko aktywnego przestrzegania limitów, które zostały wprowadzone – dodał minister.

Kolejny rekord zakażeń

Mamy 35 143 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia.

35 143 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (5264), śląskiego (5095), wielkopolskiego (4141), dolnośląskiego (2876), małopolskiego (2826), pomorskiego (2625), kujawsko-pomorskiego (1940), łódzkiego (1872), podkarpackiego (1716), achodniopomorskiego (1113), lubelskiego (1073), warmińsko-mazurskiego (1067), lubuskiego (874), świętokrzyskiego (822), opolskiego (694), podlaskiego (529).

616 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Czytaj też:

Prof. Rejdak: Ruszają badania kliniczne nad amantadyną