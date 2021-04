Liturgia Wigilii Paschalnej. Transmisja na żywo z katedry warszawsko-praskiej

Zapraszamy na transmisję z liturgii Wigilii Paschalnej. Początek o godzinie 20.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę nie odprawia się Mszy świętych, nie jest również udzielana Komunia Święta. Tradycja sięga wczesnochrześcijańskich czasów, wówczas był to dzień wielkiej żałoby apostołów po śmierci Chrystusa. Wielka Sobota kończy 40-dniowy okres postu.

Polski obyczaj nakazuje, aby przed umieszczonym w świątyni grobem Chrystusa do zmroku czuwała warta – najczęściej są to ministranci, bądź harcerze.

Dopiero wieczorem, po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej. Wieczorem Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum, a umieszczaną w niektórych grobach figurę Chrystusa zdjętego z krzyża należy przykryć białym płótnem, obok pojawia się posąg Chrystusa zmartwychwstałego.

Uroczystości odbywają się przy zgaszonym świetle. Przed kościołem rozpalane jest ognisko, a kapłan ubrany w białe szaty dokonuje poświęcenia ognia, od którego ksiądz zapala paschał, symbolizujący światło Chrystusa, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia. Świeca w uroczystej procesji zostaje wniesiona do kościoła i umieszczona w honorowym miejscu. W świątyni zapalane się światła, a kapłan kontynuuje obrządek Wigilii Paschalnej, na koniec zachęcając wiernych do udziału w procesji rezurekcyjnej. Msza Wigilii Paschalnej jest już częścią obchodów Niedzieli Wielkanocnej.

Obostrzenia w kościołach

W tym roku msze święte Triduum Paschalnego w wielu kościołach odbywają się bez udziału wiernych ze względu na epidemię koronawirusa.

Od ostatniej soboty (27 marca) obowiązują nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Restrykcje potrwają co najmniej 2 tygodnie. Zgodnie z nowymi regulacjami w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych – 1 osoba na 20 mkw.