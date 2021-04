„Drogie bazy” raz jeszcze

Szanowni Państwo, ze zdumieniem i z rozczarowaniem przeczytałem felieton prof. Grzegorza Kucharczyka pt. „Drogie bazy”. Szanuję dokonania naukowe tego badacza, ale ten tekst pokazuje, że Autor nie rozumie zasad funkcjonujących we współczesnej nauce, ma o nich małą wiedzę i w swoim zaślepieniu i krytykanctwie tzw. reformy Gowina posuwa się do zwykłych kłamstw. Jego felieton jest pełen nieprawdziwych informacji na temat baz i odpłatności za nie oraz za numer DOI, co tworzy wrażenie, że tajne konsorcjum firm żerujących na nauce chce wycisnąć ostatni grosz z polskich naukowców.