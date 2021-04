Burmistrz miasta reaguje na wpis Pawłowicz. "Obrzydliwy"

Była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego napisała na Twitterze, że nauczyciele szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej mieli zostać "zobowiązani" do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które widnieje w aktach stanu cywilnego.

"Dyr. Szkoły Samorząd. im. Boh. W-wy w Podkowie Leśnej, ul.Jana Pawła II,Agnieszka HEIN doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagog.uchwały ZOBOWIĄZUJĄCEJ nauczycieli,by zwracali się do 10-letniego ucznia,CHŁOPCA per AGNIESZKA, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywil. zlekceważono" – napisała Pawłowicz.

Burmistrz: Obrzydliwy tweet sędzi TK

Głos w sprawie zabrał burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. "Wczoraj pisałem ile hejt może zrobić złego. I także wczoraj ukazał się obrzydliwy tweet sędzi TK Krystyny Pawłowicz uderzający w dobro dziecka naszej szkoły i dyrektora Agnieszkę Hein. Dzisiaj odbyła się narzucona «z góry» kontrola szkoły przez kuratorium, od wczoraj dobijają się dziennikarze" – napisał na swoim Facebooku samorządowiec.

Zapowiedział, że zarówno władze miasta, jak i szkoły "są i będą otwarte na potrzeby każdego ucznia, także uczniów transpłciowych". "Podstawowym warunkiem dobrostanu psychicznego człowieka jest integracja jego psychiki z ciałem oraz możliwość ekspresji zgodnie z tym, jak się czuje. To oczywiste dla ludzi światłych. Rolą dyrekcji i grona pedagogicznego w szkole jest stworzenia przyjaznego środowiska, wspierającego edukację i zdrowy rozwój dzieci" – uważa Tusiński.



Swój wpis kończy stwierdzeniem, że "obowiązkiem dorosłych jest ochrona dzieci, o czym zdaje się zapomina posłanka Pawłowicz i osoba, która wyniosła informację poza szkołę". "Nie ma naszej zgody na cyniczne wykorzystywanie dzieci do politycznych rozgrywek. I na koniec - szczegóły z tweeta niewiele mają wspólnego z faktami" – napisał burmistrz.

