Czarnek: Przestraszyłem się, że mam taką moc sprawczą

Serwis OKO.Press poinformował we wtorek, że dotarł do projektu Narodowego Programu Kopernikańskiego - nowej instytucji, która miałaby zastąpić Polską Akademię Nauk. Jak przekazano, list w tej sprawie napisał do dyrektorów instytutów i wydziałów PAN prezes tej instytucji prof. Jerzy Duszyński.

Prof. Duszyński pisze w nim o "groźbie", która, w jego opinii, zawisła nad ich środowiskiem. Prezes PAN przestrzegł także, że Narodowy Program Kopernikański to "projekt powstający bez najmniejszych konsultacji z instytucjami reprezentującymi naukę w Polsce". Wskazał, że tworzy go "tajemnicze grono zaufanych współpracowników ministra Przemysława Czarnka".

Minister edukacji i nauki już raz dementował rewelacje portalu OKO.Press. Przemysław Czarnek zrobił to w dosadny sposób. Ponowne zapewnienia o braku pomysłów likwidacji PAN powtórzył podczas czwartkowej rozmowy na antenie Polskiego Radia 24.

"Autolęki prezesa"

– Państwową Akademię Nauk czeka reforma. Jednym z autorów koncepcji reformy PAN jest prof. Duszyński, jej prezes. Gdy dowiedziałem się, że mam zlikwidować PAN, przestraszyłem się, że mam taką moc sprawczą – powiedział minister.

Jak zapewnił, w kierowanym przez niego resorcie nie ma żadnych planów, które zakładałyby likwidację PAN. Sam pomysł zaś określił jako spóźniony żart na Prima Aprilis.

– Likwidacja PAN to żart i news na Prima Aprilis, ale ktoś spóźnił się z nim o tydzień. Jestem zaskoczony, a te autolęki prezesa PAN są niepokojące. W Ministerstwie Edukacji i Nauki nie ma takiego pomysłu – stwierdził Czarnek.

Szef resortu edukacji jest zdziwiony listem prof. Duszyńskiego oraz stojącymi za nim insynuacjami. Jego zdaniem prezes PAN powinien zadać sobie pytanie o zasadność dalszego trwania na stanowisku.

– To niepokojące, że prezes PAN na podstawie jednego z wielu projektów, które pojawiają się w Ministerstwie Edukacji i Nauki, konstruuje myśli, które są kompletnie sprzeczne nawet z tym, co zapisane jest w samym projekcie – powiedział minister.

– Prof. Jerzy Duszyński powinien sobie zadać pytanie czy nadal powinien być jej prezesem. Konstruowanie domysłów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, są niepokojące – dodał.

