Burza po wpisie Pawłowicz. Do akcji wkracza RPO

Była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego napisała na Twitterze, że nauczyciele szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej mieli zostać "zobowiązani" do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które widnieje w aktach stanu cywilnego.

"Dyr. Szkoły Samorząd. im. Boh. W-wy w Podkowie Leśnej, ul.Jana Pawła II,Agnieszka HEIN doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagog.uchwały ZOBOWIĄZUJĄCEJ nauczycieli,by zwracali się do 10-letniego ucznia,CHŁOPCA per AGNIESZKA, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywil. zlekceważono" – napisała sędzia Pawłowicz.

Ostra reakcja burmistrza

Jej wpis skomentował burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. "Obrzydliwy tweet, uderzający w dobro dziecka naszej szkoły i dyrektorki" – oświadczył na Facebooku. Dodał, że w szkole odbyła się kontrola z kuratorium "narzucona z góry".

Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg, ponieważ przyjrzy się jej Zespół ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dowiedziała się Interia, tematem zajmie się dyrektor tego zespołu Magdalena Kuruś, która na razie bazuje na doniesieniach medialnych, choć nie ukrywa, że rozszerzy swoje działania.

Do akcji wkracza RPO

Jej zdaniem "w świetle doniesień medialnych postępowanie dyrektorki szkoły było prawidłowe i miało na celu zapewnienie poszanowania godności i bezpieczeństwa dziecka". – Jeżeli uczennica ma zapewnione wsparcie społeczności szkolnej, ma możliwość rozwoju w przyjaznym otoczeniu. Dyrektor ma obowiązek zadbania o takie warunki – powiedziała Interii Kuruś.



Dyrektor zespołu dodała, że w zainteresowaniu RPO pozostaje także kwestia, w jakim kierunku przeprowadzona została kontrola kuratorium oświaty, o której pisał burmistrz Tusiński.

