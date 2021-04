Ksiądz celebrujący mszę zakażony koronawirusem. Sanepid szuka wiernych

Sanepid we Wrocławiu wydał komunikat, w którym informuje, że kapłan odprawiający msze w dwóch miejscowościach województwa dolnośląskiego był zakażony koronawirusem. W związku z tym zaapelowano do wiernych, którzy przyjmowali z jego rąk Komunię świętą o zgłoszenie się do odpowiednich służb.

"Osoby, które w dniu 5.04.2021 r. o godz. 8:00 i o 12:00 w Chrząstawie Wielkiej oraz w Nadolicach Wielkich o godzinie 10:00 i 17:00 przyjmowały komunię św. podczas nabożeństw, proszone są o kontakt z PSSE we Wrocławiu" – napisano w komunikacie.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. Każdy, kto miał kontakt z zakażonym kapłanem powinien zadzwonić pod numer telefonu 887 438 593.

Koronawirus w Polsce

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 28 487 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej na Śląsku – 4686. Zmarło 768 chorych – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

28 487 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (4686), mazowieckiego (3676), wielkopolskiego (3285), dolnośląskiego (2872), małopolskiego (2219), łódzkiego (2139), kujawsko-pomorskiego (1442), pomorskiego (1323), podkarpackiego (1078), lubelskiego (1065), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (734), opolskiego (717), lubuskiego (716), świętokrzyskiego (712), podlaskiego (556).

268 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak podaje dalej Ministerstwo Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób.

