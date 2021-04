Amerykański plan?

Była „partia” habsburska ostro rywalizująca z „partią” francuską. Rywalizacja tych dwóch partii pod koniec panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego o mało co nie doprowadziła do wybuchu kolejnej wojny domowej (parę lat wcześniej zakończył się rokosz Lubomirskiego). Była jeszcze „partia” brandenburska, hojnie zasilana funduszami pomocowymi (jurgieltem) przez Hohenzollerna dbającego o to, by „Rzeczpospolita nie wymierała nigdy”. Tak to ujął w 1667 r. w swoim testamencie politycznym „Wielki elektor” Fryderyk Wilhelm, który 10 lat wcześniej, hojnie szafując zdradą w latach potopu (najpierw zdradził swojego polskiego suwerena, a potem swojego nowego szwedzkiego protektora), uzyskał suwerenność w Księstwie Pruskim.