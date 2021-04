Szczery jak senator

Senator Jan Maria Jackowski często mówi w mediach to, co myśli wielu szeregowych parlamentarzystów i działaczy PiS. Nie ma problemu z tym, by skrytykować rząd za pomysły, które uważa za nietrafione, czy w ostrych słowach wytknąć partii łamanie obietnic wyborczych. To wśród polityków cecha coraz rzadsza, dlatego też postać Jackowskiego tak bardzo irytuje niektórych klubowych kolegów, którzy sami dali się sprowadzić do roli maszynek do głosowania, i widać, że ich to trochę uwiera.