Lecząc jelito, można uniknąć raka

KATARZYNA PINKOSZ: Colitis ulcerosa, czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), to jedna z autoimmunologicznych chorób zapalnych jelit. Organizm atakuje własne tkanki, w jelicie toczy się proces zapalny. Ta choroba atakuje przede wszystkich osoby młode?

PROF. GRAŻYNA RYDZEWSKA: Niemal jedna czwarta osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit to dzieci i młodzież do 18. roku życia. Na chorobę Leśniowskiego-Crohna chorują głównie osoby młode; w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego obserwuje się dwa szczyty zachorowania: pierwszy ok. 20. roku życia, drugi po 50. roku życia. W większości jednak rzeczywiście są to osoby młode, aktywne, które dzięki odpowiedniemu leczeniu mogą się realizować zawodowo, zakładać rodziny, pracować.