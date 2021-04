Sasin uderza w Tuska: Przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości

– Nie mogę uciec od chociażby wczorajszego wywiadu Donalda Tuska, który muszę powiedzieć przekroczył wszelkie poziomy obrzydliwości w polityce, ale też nie tylko w polityce, ale myślę, że w ogóle w życiu jako człowiek – mówił Jacek Sasin w RMF FM.

Zdaniem Sasina to waśnie Donald Tusk ponosi odpowiedzialność za to, jak to śledztwo było prowadzone.– Za te wszystkie fałszerstwa, które również miały miejsce i dzisiaj zostały w wielu miejscach obnażone. Był premierem, podejmował decyzje jako szef rządu. Na nim spoczywa odpowiedzialność– stwierdził Sasin.

Odpowiedzialność polityczna

– Ta odpowiedzialność polityczna jest całkowicie oczywista i dzisiaj Donald Tusk próbując przerzucać, obciążać wszystkich dookoła w sposób nieudolny się broni, a przy okazji postępuje niegodnie jako człowiek, bo próba rzeczywiście przerzucania winy na ofiary jest czymś tak niskim, tak podłym, że trudno się w ogóle do tego odnosić – mówił dalej.

Polityk stwierdził, że nie wiadomo, czy kiedykolwiek uda się odkryć prawdę o wydarzeniach w Smoleńsku. – Bardzo trudno jest dzisiaj, po wielu latach badać coś, co zostało zafałszowane wcześniej, gdzie stworzono bardzo wiele takich fałszywych tropów, interpretacji i trzeba było po 5 latach od katastrofy zaczynać badanie od nowa. To jest jakby powodem tego, że rzeczywiście dzisiaj jest tak trudno jest dojść do prawdy i nie wiem czy w ogóle do niej do końca dojdziemy– mówił wicepremier.

Polityk dodał, że w najbliższym w czasie zostanie opublikowany raport podkomisji smoleńskiej. Jego zdaniem jest to kwestia najbliższych dni.

