Tusk zaprasza na program TVN24. Drwiący komentarz Wąsika

Zbliża się kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Donald Tusk zamieścił wpis na Twitterze, w którym zachęca do obejrzenia programu ze swoim udziałem, który ma być dzisiaj nakręcony. Z jego wpisu wynika, że część dyskusji będzie poświęcona właśnie katastrofie oraz tego co się w Polsce działo po tragedii w Smoleńsku.

"O tragicznym bilansie rządów PiS w czasie pandemii, odpowiedzialności Kaczyńskiego za smoleńską wojnę domową, szalejącej korupcji i znikających pieniądzach Polaków. Dziś, Fakty po Faktach. Zapraszam" – napisał były premier na Twitterze.

Na jego wpis zareagował zdecydowanie wiceminister Maciej Wójcik. "Przed wywiadem dostał pytania mailem. #WolneMedia" – drwił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Protest "Media bez wyboru"

Wójcik swoim wpisem odwoływał się do głośnej akcji części mediów, które kilka tygodni temu urządziły masowy protest.

"Tu powinien być Twój ulubiony serwis internetowy", "tu powinien być twój ulubiony program" – takie komunikaty można było zobaczyć w wielu mediach, które na znak protestu zdecydowały się na jeden dzień zawiesić swoją działalność. Nie działały wówczas popularne stacje radiowe i telewizyjne, a także portale internetowe.

– My chcemy, żeby ten system był po prostu bardziej sprawiedliwy. Również dla lokalnych mediów – zapewniał z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Zwracając się do przedstawicieli mediów lokalnych podkreślił: "Ten podatek nie jest dla was, ten podatek jest dla tych, którzy czasami utrudniają korzystanie z dostępu do danych dla was". – To właśnie media lokalne, media regionalne, lokalne portale, lokalne gazety, ale także prasa w ogóle dzisiaj jest bardzo często przyćmiona, jest zduszona poprzez ogromną siłę kapitałową koncernów zagranicznych – dodawał

