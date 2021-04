"Ukraińcy słusznie wystawili rachunek w 1943 roku". Antypolski wpis pracownika PZPS

"Eugeniusz Andrejuk to przedstawiciel mniejszości białoruskiej pochodzący z okolic Bielska Podlaskiego. Jest dziennikarzem z wieloletnim stażem, pracował m.in. dla Polskiej Agencji Prasowej. Według informacji umieszczonej na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, obecnie jest członkiem pionu komunikacji i PR tej organizacji (taka informacja widniała na jego facebookowym profilu do poniedziałku)" – opisuje portal Polskiego Radia 24.

Obecnie profil Andrejuka jest prywatny, a kontrowersyjnych wpisów nie można odnaleźć. Zachowały się jednak screeny.

Pochwała Rzezi Wołyńskiej

W Internecie pojawiły się zrzuty ekranu ukazujące wpisy, jakie miał zamieścić Andrejuk. "Ukraińcy słusznie wystawili rachunek w 1943 roku. Polak niczego się nie nauczy i nie zrozumie. Jerzy Giedrojć pisał, że Polska nie potrafiła być mocarstwem i nie umie być Czechami. Idąc tym tokiem rozumowania to można powiedzieć, że Polska to takie nie wiadomo co" – czytamy.

We wpisie znalazło się ewidentne nawiązanie do Rzezi Wołyńskiej, w wyniku której w bestialski sposób, z inspiracji ukraińskich nacjonalistów, zamordowano co najmniej 100 tysięcy naszych rodaków – tylko za to, że byli Polakami.

Koleny wpis Andrejuka w tej samej dyskusji również szokuje. "Mieli rację wystawiając rachunek Polakom i nie tylko w 1943 ale również np. w Humaniu w 1780. Obcy element należało usuwać" – wyjaśnił swoje stanowisko (pisownia oryg. – przyp. red.).

Reakcja PZPS

Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański przesłał na prośbę portalu polskieradio24.pl stanowisko w tej sprawie.

"Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o zawieszeniu w obowiązkach służbowych pracownika PZPS Pana Eugeniusza Andrejuka w związku z prywatnym komentarzem w dyskusji na Facebooku, który wzbudził wiele emocji. Zawieszenie trwać będzie do czasu wyjaśnienia okoliczności i autorstwa wskazanego komentarza.



Jednocześnie Polski Związek Piłki Siatkowej potępia wszelkie formy ksenofobii i nacjonalizmu, czego dowodem są odpowiednie zapisy Kodeksu Etyki i Postępowania PZPS, to jest: „We wszystkich podejmowanych działaniach kierujemy się poszanowaniem godności ludzkiej. Akceptujemy prawo każdej osoby do posiadania odmiennych poglądów. Unikamy wszelkich zachowań, które mogłyby naruszyć godność drugiej osoby. Szanujemy różnorodność płci, narodowości, ras, wieku, wyznań religijnych, orientacji seksualnych oraz wszelkich innych cech”.



Polski Związek Piłki Siatkowej w filozofii swego działania nakierowany jest na dostarczanie wyłącznie pozytywnych emocji. Wszelkie przejawy tworzenia emocji negatywnych są w naszym środowisku nietolerowane.Do czasu zakończenia czynności wyjaśniających związanych ze sprawą PZPS nie będzie komentować powyższej kwestii" – czytamy w komunikacie Związku.

