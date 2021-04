Trzaskowski uderza w Ziobrę. "Robi jedną, wielką komedię, jak to on"

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił w poniedziałek, że Sławomir Nowak może wyjść na wolność. W wyniku tej decyzji były minister w rządzie Donalda Tuska po dziewięciu miesiącach opuścił areszt na warszawskiej Białołęce. Na zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że prokuratura liczy na zmianę decyzji sądu.

– Są bardzo ważne przesłanki natury profesjonalnej, które przemawiają za tym, że Sławomir N., jeśli ma być traktowany tak, jak każdy inny sprawca, podejrzany znajdujący się w takiej sytuacji, to powinien trafić do aresztu tymczasowego ponownie. Wrócić tam, gdzie jest w tej chwili jego miejsce, w trakcie tego skomplikowanego śledztwa przy takim materiale dowodowym, jaki został zebrany – powiedział Ziobro.

Trzaskowski krytycznie o pracy Prokurata Generalnego

Sprawę zatrzymania i wypuszczenia Sławomira Nowaka komentował w poranku Radia ZET prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Dziewięć miesięcy w areszcie, siedem miesięcy bez możliwości wykonania telefonu do najbliższej rodziny. Nie dziwi mnie, że sąd w ten sposób może oceniać, co się dzieje, prokuratura nie ma dodatkowych możliwości postawienia kolejnych zarzutów – mówił Trzaskowski.

– To, co wyprawia Zbigniew Ziobro to jedna, wielka farsa. Grozi, że będzie ujawniał fakty ze śledztwa, próbuje wiązać to z polityką. Na szczęście sędziowie nie słuchają się polityków – podkreślił dalej prezydent Warszawy.

Dalej polityk stwierdził, że „Zbigniew Ziobro robi (ws. Nowaka – red.) jedną, wielką komedię, jak to on”. – Przecież nie ma zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonują sądy. Nie ma żadnego doświadczenia sądowego – dodał minister.

– Mam swoje wątpliwości widząc, jak PiS się zachowuje, jak traktuje sprawę, widząc odcinanie od rodziny, widząc, jak długo trwa areszt, że próbuje sięgać kilka lat wstecz. To budzi kontrowersje i pytania – stwierdził dalej Trzaskowski.

