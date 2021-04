Winnicki do posłów PiS: Wiem, że bardzo wielu z was też sprzeciwia się temu dokumentowi

– Sprawa jest prosta jak bułka z masłem – rozpoczął Kulesza. Przewodniczący koła poselskiego Konfederacji przypomniał, że zgodnie z art. 90 pkt. 2 Konstytucji RP kompetencje organów władzy państwowej mogą być przekazane organizacji międzynarodowej tylko za zgodą Sejmu i zgodą Senatu wyrażoną w ustawie uchwalonej większością 2/3 głosów.

Kulesza: Bruksela nie może nakładać na Polaków podatków

Konfederacja konsekwentnie opowiada się przeciwko przekazaniu instytucjom Unii Europejskiej kompetencji, które nabyłyby, gdyby Polska przystąpiła do Funduszu Odbudowy.

– Jakie to kompetencje? Chodzi o nakładanie na obywateli polskich przez urzędników w Brukseli nowych podatków. Będzie nas gnębił już nie tylko polski fiskus i polscy politycy, którzy co chwile wymyślają nowy podatek, ale takie podatki będą też nakładane na nas przez Brukselę. Co więcej, Bruksela będzie mogła w naszym imieniu zadłużać na ogromne kwoty. Odpowiedzialność za spale tego zadłużenia będzie spoczywała także na obywatelach polskich – wskazał polityk.

Kulesza zaznaczył, że Konfederacja sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu w każdym aspekcie. W ocenie prawicowej opozycji forsowany plan odbudowy jest w istocie planem opodatkowania, zadłużenia i odebrania Polakom kolejnej części suwerenności.

Winnicki: To moment próby i trzeba go zdać

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki zwrócił uwagę, że Polacy nie godzili się w referendum akcesyjnym na możliwość opodatkowywania ich przez instytucje unijne. Winnicki ocenił, że mamy do czynienia z kolejnym krokiem ku federalizacji Europy. Jak dodał, przyznanie Unii kompetencji nakładania danin i podatków bezpośrednio na mieszkańców państw członkowskich, stanowi olbrzymi krok w kierunku ostatecznego odebrania suwerenności państwom narodowym.

– W tym miejscu chciałem powiedzieć do wielu posłów posłanek klubu PiS, tych spoza Solidarnej Polski. Wiem, że bardzo wielu z was też sprzeciwia się temu dokumentowi. Wiem, że bardzo wielu z was nie chce głosować za ratyfikacją tego porozumienia. To deklarujecie w kuluarach. Pamiętajcie o jednej rzeczy – że Kaczyńskiego za kilka lat w polskiej polityce nie będzie, a wstyd i zdrada pozostaną – powiedział poseł Konfederacji.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że Jarosław Kaczyński boi się ratyfikacji tego haniebnego dokumentu, tego planu zadłużenia Polski, planu uwiązania Polsce na szyi brukselskiej pętli finansowej również z tego powodu, że niepewność w klubie PiS jest o większą listę tzw. szabel poselskich, niż tylko z partii Zbigniewa Ziobry. Wiemy o tym i wzywamy, żeby masowy opór stawili wszyscy, którzy tyle razy odmieniali na różnych uroczystościach patriotycznych hasła: niepodległość, suwerenność i podmiotowość polityczna. To jest moment próby i trzeba go szanowni państwo zdać – kontynuował Winnicki.

