Konfederacja: Głosowanie nad Planem Odbudowy będzie momentem próby

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący koła parlamentarnego Konfederacji, Jakub Kulesza. Polityk przypomniał, że Konfederacja opowiada się przeciwko poszerzaniu kompetencji unijnych, w tym przypadku o mechanizm wspólnego zadłużania się państw członkowskich.

Fundusz Odbudowy – Brukselska pętla finansowa

– Od zawsze jesteśmy przeciwnikami poszerzania kompetencji instytucji unijnych kosztem państw narodowych. W tym przypadku mówimy o bardzo złym narzędziu wspólnego zadłużania się. Powiedzmy sobie szczerze, że zobowiązanie przez Polskę do wspólnego zadłużania się, to jednocześnie zobowiązanie to wspólnej spłaty bez 100 proc. wpływu na to, na co będą przeznaczone pieniądze, które wspólnie pożyczymy – powiedział polityk partii KORWiN. Kulesza podkreślił, że Konfederacja stanowczo się temu pomysłowi sprzeciwia.

– To, na co zgodził się Mateusz Morawiecki w ubiegłym roku, to tak naprawdę brukselska pętla finansowa zaciskana na polskiej szyi – powiedział poseł Robert Winnicki. Jak wskazał, przyjęcie unijnego planu oznacza w praktyce oddawanie fundamentalnej kompetencji suwerennego państwa, jakim jest zaciąganie długu i nakładanie podatków na obywateli.

W opinii prezesa Ruchu Narodowego jest to ustępstwo wpisujące się w szereg kapitulacji rządu PiS-u wobec Unii Europejskiej.

– Głosowanie nad tzw. Planem Odbudowy będzie momentem próby, który pokaże, kto opowiada się za polską suwerennością, a kto jest zdrajcą tej suwerenności w polskim Sejmie – stwierdził z kolei poseł Robert Winnicki.

Abdykacja z suwerenności?

Poseł Michał Urbaniak zwrócił uwagę na to, że w polskim systemie prawnym pojawią się nowe podatki, takie jak podatek od plastiku, podatek od śladu węglowego, podatek od transakcji finansowych, ale nie będą one trafiały do polskiego budżetu, lecz bezpośrednio do unijnego.

– Konfederacja zawsze i stanowczo jest przeciwko abdykacji z suwerenności. [...] W historii pobór podatków i pobór rekruta, to były prerogatywy poważnych państw, poważnych władców. Władcy, którzy sami z tych prerogatyw rezygnują, degradują się do roli podwykonawców, lokai – mówił z kolei lider Korony RP Grzegorz Braun.

Stanowisko PO I PSL

Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska nie wyklucza sprzeciwu wobec Krajowego Planu Odbudowy, jeśli rząd nie przyzna samorządom większego wpływu na to, jak wydawane mają być unijne pieniądze.

Podobną deklarację złożył lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie poprzemy w ciemno Krajowego Planu Odbudowy. Rząd PiS zbyt wiele razy oszukał i zawiódł Polaków. Wzywam premiera do rozmów i konsultacji, podczas których uzgodnimy warunki wydatkowania niezbędnych dla Polek i Polaków unijnych środków – powiedział lider ludowców.

Krajowy Plan Odbudowy

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro, ale podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Obecnie decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy wymaga ratyfikacji parlamentów poszczególnych państw.

Czytaj też:

Niemiecki TK zablokował Fundusz OdbudowyCzytaj też:

Posłanka KO: Nasi wyborcy coraz bardziej to rozumieją