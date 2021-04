Doradca prezydenta tłumaczy pośmiertne odznaczenie dla byłej członek PZPR

Zmarła pod koniec marca Izabela Sierakowska została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzja ta wywołała kontrowersje, ponieważ polityk lewicy należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do której wstąpiła w 1980 roku. Doradca prezydenta RP tłumaczył, jak doszło do nadania polityk odznaczenia.

Order dla polityk

Izabela Sierakowska zmarła 31 marca. W 1980 r. wstąpiła do PZPR, od 1898 r. z ramienia PZPR i SLD sprawowała mandat posłanki X, I, II, III i IV kadencji. Należała do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Socjaldemokracji Polskiej. Prezydent Andrzej Duda uhonorował ją pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z wnioskiem o nadanie Sierakowskiej odznaczenia wystąpił szef klubu SLD Krzysztof Gawkowski. Andrzej Duda przychylił się do niego. Decyzja wywołała jednak kontrowersje. Część internautów pytało, czy członek PZPR zasługuje na państwowe odznaczenie. Z kolei działacze NSZZ "Solidarność" są taką decyzją prezydenta oburzeni.

Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział na antenie Polskiego Radia 24, jak doszło do nadania odznaczenia. Przeważyć miała szeroka publiczna działalność polityk.

Doradca tłumaczy decyzję prezydenta

– Pojawił się wniosek ze strony przewodniczącego Lewicy pana Gawkowskiego o uhonorowanie pośmiertnie poseł Sierakowskiej. Pan prezydent uznał, że odznaczenie należy przyznać i przyznał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Jest to związane z szeroką działalnością publiczną pani poseł. Taką decyzję podjął prezydent – powiedział Sałek w rozmowie z prowadzącym Antonim Trzmielem.

– Pani poseł miała swoją kartę w działalności publicznej i z tego tytułu odznaczenie zostało przez prezydenta przyznane – dodał.

Odznaczenie zostanie wręczone rodzinie zmarłej podczas zaplanowanych na 15 kwietnia uroczystościach pogrzebowych w Lublinie. Krzyż wręczy wnioskodawca przyznania go Izabel Sierakowskiej, Krzysztof Gawkowski.

Czytaj też:

Doradca prezydenta Dudy: Wałęsa i Komorowski biorą odpowiedzialność za swoje czyny